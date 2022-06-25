شروط وطريقة التسجيل في منصة أبشر للتوظيف

التسجيل في منصة أبشر للتوظيف، تعد المنصة واحدة من أهم المنصات الموجودة والتي تم إطلاقها بهدف مساعدة المواطنين والتسهيل عليهم، فالمنصة توفر لك جميع الخدمات التي أنت بحاجة إليها إلكترونيا، ومن أهم الخدمات التي تقوم المنصة بتقديمها للمواطنين هي خدمة معرفة جميع الوظائف المتاحة لراغبي التوظيف داخل المملكة حيث يمكن لجميع المؤهلين معرفة الوظيفة المناسبة لهم دون الذهاب إلى مقر الشركات.

منصة أبشر للتوظيف تسجيل الدخول

تم الإعلان عن العديد من الوظائف الشاغرة التي يمكنك التقديم عليها من خلال منصة أبشر ويمكنك التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالذهاب إلى منصة أبشر للتوظيف.

بعد ذلك قم بالنقر على الوظائف المتاحة.

في الخطوة التالية قم باختيار الوظيفة المناسبة لك.

بعد ذلك قم بقراءة جميع الشروط وتعليمات الوظيفة.

بعد ذلك قم بالنقر على (موافق).

ثم قم بتسجيل جميع البيانات والمعلومات الشخصية.

تأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

ثم قم بالضغط على حفظ.

انتظر قليلاً ثم ستظهر لك نتيجة القبول عبر المنصة.

شروط منصة أبشر للتوظيف 2022

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تقوم بالالتزام بها لتتمكن من الحصول على الوظيفة وهي كالتالي:

في البداية يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يلزم أن تكون المؤهلات المطلوبة متواجدة بك.

كما يلزم أن لا تكون موظفا حكوميا.

كما يلزم أن لا يكون قد سبق وتم تعينك في وظيفة عسكرية.

يجب أن تقوم باجتياز جميع الاختبارات التي تم وضعها.

يلزم أن تقوم باجتياز المقابلة الشخصية.

الجهات المستفيدة من أبشر للتوظيف

تستفيد العديد من الجهات من منصة أبشر للتوظيف ومن هذه الجهات: