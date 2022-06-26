شروط وطريقة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1443هـ
بعد الإعلان عن فتح باب التقديم، بدأ الكثير من الشباب بالبحث عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها التقديم على كلية الملك خالد العسكرية بدورة الجامعيين للعام الدراسي 1444، وقد تم وضع مجموعة من الشروط للقبول وموعد ورابط إلكتروني للتقديم، وهو ما يمكنك التعرف عليه من خلال قراءة السطور التالية.
خطوات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية
- في البداية قم بالدخول على الموقع الإلكتروني “kkmar.gov.sa“.
- بعد ذلك قم بالضغط على القبول.
- ثم قم بالتسجيل لحملة الشهادة الجامعية.
- بعد ذلك قم بالنقر على التسجيل والنتائج.
- قم بالنقر على مربع حملة الشهادة الجامعية لبدء عملية التسجيل.
- بعد ذلك قم بالنقر على الموافقة على الشروط والتعليمات.
- ثم قم بتسجيل بيانات المتقدم كاملة وتأكد من صحتها.
- ثم قم بتحديد التخصص المتقدم عليه.
- ثم قم برفع المستندات المطلوبة.
- قم بالضغط على إرسال الطلب.
- سيتم بعد ذلك إرسال رسالة بإتمام التسجيل.
شروط القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية
يوجد مجموعة من الشروط التي تم وضعها والتي يجب الالتزام بها لتتمكن من التسجيل وهي كالآتي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- كما يلزم أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة.
- يلزم أن لا يكون قد سبق وحكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.
- يلزم أن لا يكون المتقدم قد تجاوز سن 27 عام وذلك لكافة التخصصات.
- يستثنى من النقطة السابقة الكليات الطبية فيجب أن لا يزيد عن 30 عام.
- يلزم أن يتناسب الوزن مع الطول.
- يلزم أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل الجامعي المطلوب بنظام الانتظام الكلي.
- يلزم أن يكون المتقدم حاصل على تقدير جيد على الأقل.
- يلزم أن لا يكون قد مر أكثر من عام على تخرجه.
- أن يؤدي اختبار STEP.
- أما بالنسبة للتخصصات الطبية والصحية فيلزم أن يكون قد أنهى فترة الامتياز.
- يلزم أن يقوم بأداء اختبار القدرات العامة للتخصصات النظرية.
- اجتياز كافة اختبارات القبول.
- يلزم أن يجتاز الكشف الطبي المقرر.