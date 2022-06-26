شروط وطريقة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1443هـ

بعد الإعلان عن فتح باب التقديم، بدأ الكثير من الشباب بالبحث عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها التقديم على كلية الملك خالد العسكرية بدورة الجامعيين للعام الدراسي 1444، وقد تم وضع مجموعة من الشروط للقبول وموعد ورابط إلكتروني للتقديم، وهو ما يمكنك التعرف عليه من خلال قراءة السطور التالية.

خطوات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

في البداية قم بالدخول على الموقع الإلكتروني “kkmar.gov.sa“.

بعد ذلك قم بالضغط على القبول.

ثم قم بالتسجيل لحملة الشهادة الجامعية.

بعد ذلك قم بالنقر على التسجيل والنتائج.

قم بالنقر على مربع حملة الشهادة الجامعية لبدء عملية التسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر على الموافقة على الشروط والتعليمات.

ثم قم بتسجيل بيانات المتقدم كاملة وتأكد من صحتها.

ثم قم بتحديد التخصص المتقدم عليه.

ثم قم برفع المستندات المطلوبة.

قم بالضغط على إرسال الطلب.

سيتم بعد ذلك إرسال رسالة بإتمام التسجيل.

شروط القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

يوجد مجموعة من الشروط التي تم وضعها والتي يجب الالتزام بها لتتمكن من التسجيل وهي كالآتي: