شروط وطريقة التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان عبد العزيز بالتفصيل

برنامج “سند” محمد بن سلمان عبد العزيز: هو برنامج يقوم بمساعدات مالية للمقبلين على الزواج أو لغير العاملين، والمطلقات، والأرامل وغيرهم من الحالات التي بحاجة إلى عون مادي، فيعد من أهم البرامج المساعدة في الوطن العربي خاصةً في المملكة العربية السعودية، فقد نال شهرة واسعة لهذا العمل الخيري الذي يقوم به، فإذا كنت ترغب في التسجيل في هذا البرنامج، فيجب أولًا أن تتوافر لديك الشروط المتوفرة أدناه، ومن ثم الضغط على رابط التسجيل.

خطوات التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للمقبلين على الزواج

أولًا يجب عليك التوجه إلى موقع سند محمد بن سلمان من هنا

ثم تسجيل الدخول لموقع نفاذ الوطني.

من ثم أدخل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

الموافقة على الأحكام والشروط.

ثم أدخل الرمز أو الرقم المرسل على هاتفك للتأكد من الهوية.

النقر على تسجيل.

اختر خيار “دورة الوعي المالي”.

ثم قم بإجراء الاختبار المالي المرفق في الصفحة، ثم انقر على تقديم الطلب.

املأ البيانات المطلوبة، ثم قم بالنقر على التالي، ثم تقديم الطلب.

شروط التقديم على برنامج سند للعاطلين

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 40 عامًا.

يجب أن يكون مقيم إقامة كاملة في السعودية.

يجب أن يكون مسجل في قوائم الضمان الاجتماعي.

عدم امتلاكه لأي وظيفة في أي قطاع.

لا يقل عمر الزوجة عن 18 عامًا.

لا يجب أن يزيد راتب الزوج عن 4000 ريال سعودي.

برنامج سند للمطلقات والأرامل في مجال التعليم

يمنح البرنامج منح تعليمية مجانية للأرامل والمطلقات، وتنقسم المنح إلى قسمين: الأولي بها أربعين منحة اللغة الإنجليزية، والثانية أربعين منحة لتعلم الأمن السيبراني.