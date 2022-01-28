طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمطلقات والمتزوجات

يعد “الضمان الاجتماعي” هو أحد أنظمة المساعدات المالية التي تقدمها “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” في السعودية، وذلك لكي يتم مساعدة المواطنين على القيام بعملية تحسين مستوى الدخل الشهري الخاص بهم، ويمكن القيام بعملية التسجيل في الضمان الاجتماعي للمواطنين في السعودية وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات اتي تتمثل فيما يلي:

الذهاب إلى موقع “منصة الدعم والحماية الاجتماعية“. ثم قم باختيار “التسجيل في الضمان الاجتماعي”. يجب إدخال “اسم المتقدم ثم رقم الهوية الوطنية”. قم بكتابة “رقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد”. يجب تحديد الحالة الاجتماعية ثم قم بكتابة بيانات السكن. قم بكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك. قم بالضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام. يجب الضغط على زر التسجيل.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمطلقات والمتزوجات

يعد هناك مجموعة من الشروط التي قد تم وضعها من قبل الوزارة للتسجيل فى المعاش لكل من “المتزوجات والمطلقات” وتتمثل فيما يلي: