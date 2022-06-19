شروط وطريقة التسجيل في التأهيل الشامل برقم الهوية 1443هـ

تعمل الحكومة على تقديم المساعدات إلى المواطنين بمختلف فئاتهم ولعل من أهم هذه الخدمات هو التأهيل الذي يتم تقديمه للمواطنين الذين يعانون من إعاقة خلقية أو جسدية، لذلك حرصت الحكومة على مساعدة هذه الفئة لمساعدتهم في أعباء الحياة ومراعاة إعاقتهم ولذلك يبحث عدد كبير من المواطنين عن شروط الحصول على الدعم وطريقة التسجيل.

كيفية التسجيل في برنامج التأهيل الشامل إلكترونيا

في البداية قم بالدخول إلى منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة خدمات الوزارة.

بعد ذلك قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات.

قم باختيار أيقونة الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

ثم سيظهر أمامك نموذج التقديم.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك كلها.

بعد ذلك قم بالتأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

ثم قم بقراءة الشروط والأحكام المذكورة أمامك ووافق عليها.

ثم قم بالنقر على تقديم طلب التقديم.

على الفور سيتم إرسال رمز التحقق على هاتفك.

يمكنك من خلاله الاستعلام عن دعم التأهيل الشامل.

موعد نزول دعم التأهيل الشامل لشهر مايو 2022

تم تحديد الموعد ليوافق يوم 26 من كل شهر ميلادي.

شروط الحصول على إعانة التأهيل الشامل 1443

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها للحصول على الدعم وهي:

في البداية يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يلزم أن يكون مقيم دائم في المملكة.

كما يلزم أن لا يزيد الدخل الشهري الخاص بالمتقدم عن 4000 ريال سعودي.

يلزم أن لا يكون مسجلًا في مراكز الإيواء.

كما يلزم أن يكون المتقدم يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية أو خلقية.

يلزم أن يكون المتقدم مسجل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يلزم وجود شهادة طبية موثقة تثبت إعاقة المتقدم.

الأوراق المطلوبة للحصول على إعانة التأهيل الشامل

يوجد بعض الأوراق المطلوبة ليتم إتمام عملية التقديم وهي: