شروط وطريقة التسجيل في الإسكان التنموي 1443هـ

يعد الإسكان مشروع تم وضعه من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويتم فيها تحديد مدى أحقية الأشخاص في الحصول على بيوت الإسكان ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة التقديم والشروط الخاصة به، حيث يقوم الفرد بإنشاء حساب في الإسكان والبدء في إجراءات التقديم على الإسكان التنموي والاطلاع على الأقساط المتوقع سداده لكل مستفيد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط وطريقة التقديم.

شروط الإسكان التنموي

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لتتمكن من الحصول على سكن شخصي وهي كالتالي:

يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يلزم أن يكونوا ضمن المستفيدين من الضمان.

يلزم أن يكون العمر بداية من 25 عام أو أكثر.

يلزم أن يكون لدى المستخدم دخل شهري ثابت.

كما يلزم أن لا يكون المستخدم قد قام بالاستفادة من الدعم السكني.

يلزم أن لا يكون هناك وحدة سكنية باسم المستخدم أو أي من أفراد الأسرة.

طريقة التقديم على الإسكان التنموي

من الممكن أن تقوم بالتقديم على الإسكان التنموي من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة الإسكان التنموي.

بعد ذلك قم بتدوين بيانات الهوية الخاصة بك.

بعد ذلك قم بإدخال تاريخ ميلاد المستخدم.

بعد ذلك قم بكتابة الرمز المرسل إلى جوالك المسجل عبر المنصة الرسمية أبشر.

بعد ذلك قم بالضغط على التالي.

ثم قم باتباع تعليمات الصفحة لحين إتمام عملية التسجيل.

شروط الإسكان التنموي للمطلقات

يمكن للسيدات المطلقات من داخل المملكة التقديم للاستفادة من الإسكان التنموي على أن ينطبق عليها الشروط الموضوعة والتي تتضمن انقضاء عامين على حالة الطلاق على أن يتم إثبات الحالة من خلال وثيقة رسمية مُصدره من الحكومة السعودية.

شروط الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الإسكان ولكن ذلك في ظل شروط معينة وهي كالآتي:

يجب أن تكون على علم أن التقديم يبدأ عند سن 25 عامًا.

كما يلزم أن يتم توافر ما يثبت حالة الإعاقة من خلال أحد المستشفيات الحكومية.

التواصل مع منصة الإسكان التنموي

من الممكن أن تقوم بالتواصل مع المنصة من خلال الاتصال على رقم 199090 لكي تتمكن من الاستفسار عن ما تريد.