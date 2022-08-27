شروط ورابط التقديم في وظائف الأمن العام السعودي 1444

قامت مديرية الأمن العام السعودي بالإعلان عن وجود بعض الوظائف الشاغرة بإدارتها، كما وضعت الشروط الواجب توافرها لمن يريد الالتحاق بها، ولذا ازداد البحث مؤخرا عن شروط التقديم على الوظائف الشاغرة بإدارات الأمن العام 1444 وعن رابط التقديم، وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الأمن العام من المؤسسات الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية السعودية والتي تم تأسيسها في عاصمة المملكة مدينة الرياض، تعمل تلك المؤسسة على الحفاظ على الأمن الداخلي للمملكة، إلى جانب تأمين الحماية للحجاج، وكذلك منع حدوث اعتداءات وجرائم، ويتولى مسؤولية مؤسسة الأمن العام السعودي وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود.

شروط التقديم على الوظائف الشاغرة بإدارات الامن العام 1444



قامت قوات الأمن العام السعودية بوضع عدة شروط يلزم توافرها في من يريد التقدم لوظائف الأمن العام 1444 وتتمثل تلك الشروط في التالي:

يشترط أن تكون جنسية المتقدم سعودي ما عدا من نشأ مع والده خارج المملكة بهدف خدمة البلاد.

يجب أن يمتلك المتقدم سيرة حسنة.

يشترط أن يكون طول المتقدم بحد أدنى 168 سم.

يجب أن لا يكون المتقدم متزوجا من امرأة أجنبية.

يجب أن يكون عمر المتقدم بحد أدنى سبعة عشر عاماً وأن لا يزيد عن أربعين عاماً.

يشترط أن لا يكون عاملا في جهه من الجهات الحكومية.

ينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى أو ما يعادلها.

عدم تعرض المتقدم فصل من إحدى الوظائف العسكرية سابقًا.

اجتياز اختبارات القبول واختبارات المقابلة الشخصية.

إن لا يكون لدى المتقدم مرض من الأمراض المزمنة وأن يتمتع باللياقة الطبية.

رابط تقديم الامن العام

وفرت مديرية الأمن العام خدمة التقديم على وظائف الأمن العام عبر منصة أبشر الإلكترونية، بحيث يمكن للمواطنين يرغب بالتقديم الدخول إلى بوابة أبشر واتباع التعليمات اللازمة ليتم التقديم بنجاح، وكانت المديرية قد فتحت باب التسجيل لمدة ستة أيام من السابع والعشرين من شهر أغسطس 2022م إلى الأول من شهر سبتمبر 2022م.