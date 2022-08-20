شروط ورابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1444هـ

يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، ولذلك نذكر أنه تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في “المديرية العامة لمكافحة المخدرات” وذلك على مجموعة من الرتب العسكرية المختلفة من رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) رجال، ولكن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتواجد في المتقدمين وهي معلنة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

التقديم على وظائف مكافحة المخدرات

لكي تتمكن من التقديم على وظائف مكافحة المخدرات هناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن تقوم بإتباعها وهذه الخطوات هي كالتالي:

في البداية قم بالدخول على منصة أبشر توظيف.

بعد ذلك قم بالنقر على تقديم مكافحة المخدرات.

ثم قم بإدخال جميع البيانات الأساسية المطلوبة.

يلزم مراعاة الدقة أثناء عملية إدخال البيانات .

ثم قم بحفظ الطلب.

يجب أن تكون على علم أن أي خطأ في البيانات المدخلة من الممكن أن ينتج عنه الاستبعاد من الترشح للوظيفة المتقدم لها.

الشروط الواجب توافرها في الوظائف

يوجد مجموعة من الشروط التي تم وضعها ويجب الالتزام بها لتتمكن من إتمام عملية التقديم وهي كالتالي:

في البداية يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصل ومنشأ ويتم استثناء من هذا الشرط من نشأ مع والده أثناء خدمته في الخارج.

يلزم كذلك أن يتمتع المتقدم بحسن السمعة والسير والسلوك .

يلزم أن يكون غير محكوم عليه بأية إدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يلزم أن لا يكون قد تم تعيينه من قبل في أية وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنه تم إنهاء خدمته من أي جهة حكومية.

كما يلزم أن يقوم باجتياز جميع الاختبارات التي تم وضعها لشغل الوظائف المعلن عنها.

يلزم أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه وفقاً لما تحدده اللائحة الصحية.

يلزم أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

موعد التقديم