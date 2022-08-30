توفر الحكومة في المملكة العربية السعودية خدمة تجديد رخصة القيادة من خلال منصة أبشر، حيث تعمل وزارة الداخلية على توفير العديد من الخدمات للمواطنين والوافدين وذلك بهدف توفير الوقت والجهد وتجنب التزاحم، وتعتبر منصة أبشر واحدة من أهم المنصات الخدمية في المملكة حيث إنها تتيح كافة الخدمات المرورية وخدمة تجديد رخصة القيادة إلكترونيا بدون الحاجة إلى النزول من المنزل، ويبحث العديد من المواطنين والمقيمين عن خطوات تجديد رخصة القيادة خاصة أنه من المعروف فور انتهاء الرخصة يكون هناك فترة سماح مدتها شهرين من تاريخ انتهاء الرخصة وفي حالة التأخر عن تجديد الرخصة يتم التعرض للغرامة المالية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات تجديد رخصة القيادة للمواطن والمقميم والرسوم المطلوبة 1444.

ما هي الشروط المطلوبة لتجديد رخصة القيادة السعودية؟

حددت وزارة الداخلية السعودية عدد من الشروط التي يجب توافرها عند تجديد رخصة القيادة وهي:

يجب دفع كافة الرسوم والمخالفات المروروية قبل التجديد.

إرسال صورة شخصية إلى مكتب الأحوال المدنية للمواطنين السعودين أو لمصلحة الجوازات للأشخاص الغير سعودين المقيمين بالسعودية.

ملء نموذج تجديد الرخصة ببيانات صحيحة.

في حالة عدم القيام بمراجعة أي فرع من فروع المرور للحصول على الرخصة الجديدة يتم دفع غرامة قيمتها 100 ريال سعودي إذا تجاوزت المدة الأسبوع المحدد لتسليمها.

يجب أن تكون المدة المتبقية لتجديد الرخصة أقل من 3 شهور.

يجب أن تكون بصمة المقيم بالسعودية مسجلة بوزارة الداخلية السعودية.

يشترط أن يكون صاحب الرخصة مازال على قيد الحياة.

مراعاة رخصة الإقامة للأشخاص المقيمين بالسعودية أن تكون سارية الصلاحية.

لا بد من اجتياز الكشف الطبي بخصوص تجديد الرخصة.

الرسوم المطلوبة للتجديد 1444

يجب أن يتم تحديد سنوات الترخيص وتسديد كافة الرسوم المطلوبة وهي كما يلي:

قيمة تجديد الرخصة لمدة عامين يبلغ 80 ريال سعودي.

قيمة تجديد الرخصة لمدة 5 أعوام يبلغ 200 ريال سعودي.

قيمة تجديد الرخصة لمدة 10 سنوات يبلغ 400 ريال سعودي.

خطوات تجديد رخصة القيادة من خلال منصة أبشر

يتم تجديد الرخصة إلكترونيا من خلال منصة أبشر، ولتتجديد يجب القيام بالخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الكاتروني لمنصة أبشر من هنا.

الدخول إلى أبشر أفراد واختيار تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

خدمات المرور من قائمة الخدمات الإلكترونية.

تحديد خدمة تجديد رخصة القيادة.

الضغط على رخصة القيادة الخاصة وتحديد المدة عامين أو خمس أعوام أو عشر أعوام.

الضغط على تجديد وتحديد طريقة دفع الرسوم المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتجديد