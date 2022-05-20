شروط وخطوات الحصول على مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج 1443

أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببدء إطلاق برنامج سند محمد بن سلمان وتم إعداد البرنامج ليواكب أهداف رؤية المملكة في 2030 والتي تهدف إلى خلق التنمية الإجتماعية من خلال المؤسسات والقطاعات الغير ربحية، وكانت أولى المبادرات لبرنامج سند محمد بن سلمان هي سند الزواج سعيا من ولي العهد لتحقيق مبادئ الإستقرار الأسري وتحفيز الشباب الغير قادر ماديا على الزواج.

شروط الحصول على مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج 1443

يجب أن يكون الزوج والزوجة يحملون الجنسية السعودية ويقيمون داخل الأراضي السعودية.

يجب أن لا يزيد المهر عن 50 ألف ريال سعودي.

يجب إجتياز المتقدم لسند الزواج دورة الوعي المالي بنسبة 60% فأكثر.

يشترط أن لا يقل عمر الزوج عن 21 عام ولا يزيد عن 40 عام.

يشترط أن لا يقل عمر الزوجة عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عام.

يشترط أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم لسند الزواج عن 4000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون الزواج الأول بالنسبة للرجل.

يجب أن لا يتجاوز تاريخ عقد الزواج عن عام.

يجب أن يقدم المتزوج مؤهل تعليمي لا يقل عن التعليم الثانوي.

خطوات التسجيل للحصول على مبادرة سند للزواج