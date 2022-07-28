شروط وخطوات الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية الكثير من الخدمات من أجل مساعدة المواطنين، يشمل برنامج القرض الأهلي العديد من القروض المختلفة مثل قروض الترميم وقروض الإسكان والقروض الخاصة، يسعى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات وذلك من أجل تمويل الأسر الفقيرة والمحتاجة لتغطية عبء المعيشة اليومي من تكلفة المعيشة، خاصة مع التقلبات المتعددة الأخيرة في الظروف الاقتصادية وتفشي وباء كوفيد -19.

قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يمكن لجميع المواطنين السعوديين اتباع خطوات الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية ببعض التعليمات والشروط ومن أهمها:

قراءة جميع الشروط الخاصة بقرض الأسرة من بنك التنمية.

يتم تقديم حساب المستفيد من خلال الموقع عن طريق الضغط هنا ويمكن التقديم لبرنامج واحد فقط (قرض زواج ، قرض سكن ، قرض الترميم).

ويمكن التقديم لبرنامج واحد فقط (قرض زواج ، قرض سكن ، قرض الترميم). يجب أن يوافق الكفيل على الضمان بعد تقديم الطلب للمستفيد.

سيتم فحص الطلب وتحديد حالته.

في حالة وضع البيانات تأكد من إدخالها بشكل صحيح.

بعد تقديم الطلب سيتلقى المستفيد رسالة على جواله.

في حالة التقديم يجب على العميل الدخول إلى حسابه لمتابعة الطلب بشكل مستمر.

عند رفض الطلب يمكن للعميل التقديم مرة أخرى مع الاحتفاظ بالمستندات المطلوبة.

الشروط اللازمة لتمويل قرض الأسرة

إذا كنت ترغب في قرض تمويل الأسرة فيجب استيفاء الشروط التالية: