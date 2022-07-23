شروط وخطوات الحصول على الجنسية السعودية 1444

يرغب الكثير من المقيمين والأجانب بالمملكة العربية السعودية في الحصول على الجنسية السعودية، ونحن اليوم أحضرنا لكم كل ما تريدون أن تحتاج لمعرفته عن الحصول على الجنسية السعودية، والخطوات، وذلك حيث يحدد نظام الجنسية في المملكة العربية السعودية مميزات كثيرة، منها التقدم لبعض الوظائف المهمة بالمملكة، وإليكم التفاصيل.

شروط الحصول على الجنسية السعودية 1444

اشترطت المملكة العربية السعودية عدة شروط، يجب استيفاؤها لكل من يريد الحصول على الجنسية السعودية من المواطنين غير السعوديين، وبمجرد أن تستوفي تلك الشروط يمكنك الحصول على الجنسية السعودية،، والشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم شخصاً بالغاً، وتم منحه الإقامة لمدة 10 سنوات متتالية على الأقل.

ذو عقل وجسم سليمين.

لم يُحكم عليه بالسجن أكثر من ستة أشهر، لقيامه بأعمال سيئة أو بتهمه فاحشة.

يكون المتقدم من ذو المهن التي تريدها الدولة، ولهذا الشرط استثناء من ولد في المملكة من أم أجنبية وأب مجهول.

على المتقدم إثبات مصدر دخله، بالطرق القانونية.

يجب على المتقدم إجادة اللغة العربية تحدثاً وكتابة وقراءة.

يجب أرفاق طلب تصريح الإقامة وجواز السفر، ووثيقة معدة من قبل السلطة المختصة، ومكان الجواز.

يجب إرفاق أي مستندات تتعلق بالجنسية التي حرم منها، وكل وثيقة موجودة.

على المتقدم التحقق مما يجب اعتماده وفقاً للوائح بالمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على الجنسية لمن ولد في السعودية

تغيرت بعض النصوص في الحصول على الجنسية لمن ولدوا في المملكة، وهذا وفقاً للمادة 7 من قانون المملكة العربية السعودية، وهو اكتساب الجنسية من قبل شخص ولد في المملكة العربية السعودية، وإليكم الشروط: