شروط وخطوات الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة 1443

منصة سلفة للتمويل نمنحك تمويل شخصي سريع بمبلغ 5000 ريال سعودي وذلك مساعدة منها على سد إحتياجات المواطنين السعوديين الطارئة لسداد فواتير الكهرباء أو الماء أو لشراء إحتياجات منزلية ويمكنك طلب تمويل سلفة إلكترونيا توفيرا وتسهيلا هلى المواطنين السعوديين.

شروط الحصول على التمويل الشخصي السريع من منصة سلفة

يجب أن يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية ويقيم داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يقل عمر المواطن عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب أن لا تقل فترة عمل المواطن في القطاع الحكومي عن 6 أشهر.

يجب أن لا يقل الحد الأدنى من الراتب الشهري للأسرة عن 4000 ريال سعودي.

مميزات الحصول على التمويل الشخصي السريع من منصة سلفة

التمويل الشخصي السريع يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها. يقدم التمويل الشخصي السريع بأقل هامش ربح. يسدد التمويل بنظام الأقساط وعلى فترة طويلة تصل إلى ستة أشهر. تمويل منصة سلفة لا يحتاج وجود كفيل وبدون تحويل للراتب. التمويل يتميز بالسرعة حيث يتم الحصول عليه خلال يوم واحد من تقديم الطلب.

خطوات التقديم للحصول على التمويل الشخصي السريع من منصة سلفة