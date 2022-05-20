شروط وخطوات التقديم للحصول على مساعدة مالية من الأمير محمد بن سلمان 1443

دائما ما يسعى الأمير محمد بن سلمان لمساعدة المواطنين السعوديين المحتاجين والمتعثرين ماليا والمحتاجين إلى مساعدات عينية كالعلاج ويسعى بشتى الطرق إلى تقديم المساعدات والخدمات لهم وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويتم ذلك عن طريق المؤسسات الخيرية المنتشرة في كل أراضي المملكة العربية أو من خلال الديوان الملكي الذي يعتبر وسيلة الإتصال الأولى بالأسرة الحاكمة.

خطوات التقديم للحصول على مساعدة مالية من الأمير محمد بن سلمان 1443

يقوم المواطن الراغب في المساعدة بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالديوان الملكي السعودي.

يقوم المواطن بتسجيل حساب شخصي له على الموقع الإلكتروني للديوان.

يختار المواطن الخدمات الإلكترونية من القائمة.

يقوم المواطن بإختيار أيقونة طلب مساعدة من القائمة التي تظهر أمامه.

يقوم المواطن بتسجيل بياناته الشخصية بطريقة صحيحة والتأكد من سلامتها.

يقوم المواطن بكتابة خطاب يقدمه إلى الأمير محمد لطلب المساعدة ويشرح فيه ظروفه ونوع المساعدة التي يرغب بها.

ثم يضغط المواطن على زر إرسال الطلب ويتأكد من نجاح إرساله.

شروط الحصول على مساعدة الامير محمد بن سلمان