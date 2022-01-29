يقدم بنك التسليف في المملكة العربية السعودية العديد من وسائل الدعم إلى المواطنين حيث أنه يقوم بتقديم خدمة الاقتراض مثل قرض الزواج وقرض الأسرة وقرض الترميم وقرض إقامة المشروعات الذي يقدمها بنك التسليف بالتعاون مع وزارة التنمية البشرية في المملكة والتي يهدف من خلالها إلى تحسين الوضع المالي المواطنين ومساعدتهم على بداية مشروعاتهم الصغيرة برأس مال مناسب ولكن هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها ليتمكن المواطن من الحصول على الاقتراض من البنك ومنها ضرورة وجود كفيل ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات التقديم للحصول على قرض من بنك التسليف السعودي.

خطوات التسجيل للحصول على قرض من بنك التسليف

في البداية يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التسليف السعودي والذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي: https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/our-products/social-loans/products/family-loan

يقوم المواطن بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني ورقم الهوية.

يمكن تسجيل الدخول عن طريق الضغط على إنشاء حساب جديد واتباع الخطوات.

الدخول إلى الصفحة الشخصية ومنها إلى قائمة القروض.

الضغط على الأقساط والدفعات والتعرف على قيمة الأقساط المدفوعة والأقساط المتبقية وكافة الخدمات المطلوبة.

شروط الحصول على قرض من بنك التسليف السعودي

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على قرض سعودي الجنسية.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاماً وأن لا يزيد عن 55 عاماً.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمواطن عن 2000 ريال سعودي وأن لا يتخطى 10000 ريال سعودي.

أن لا يكون المواطن حاصل على قرض آخر من البنك ولم يتم تسديده بعد.

يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ومفردات المرتب.

يشترط أن يكون للمتقدم كفيل سعودي الجنسية.

شروط الحصول على قرض الترميم من بنك التسليف

يشترط أن يكون مر على المنزل ما لا يقل عن 5 سنوات.

يقوم بتقديم الطلب للحصول على القرض مالك المنزل وليس المستأجر.

يشترط أن لا يكون ت الحصول على قرض الترميم لنفس المنزل منذ 5 سنوات.

شروط الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف

أن لا يقل عمر الزوج عن 18 عاماً.

يشترط أن يكون الزوج سعودي الجنسية والزوجة سعودية أو من دول مجلس التعاون الخليجي.

أن لا يمر أكثر من عامين على عقد القران.

يسمح بالاقتراض للزواج الأول فقط باستثناء وفاة الزوجة الأولى أو الطلاق قبل الزفاف.

شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف