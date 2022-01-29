تقدم شركة إمكان للتمويل التابعة لمصرف الراجحي السعودي التمويل إلى العديد من المواطنين والمؤسسات في المملكة العربية السعودية حيث أن شركة إمكان تعتبر من أهم الشركات التي تقدم خدمات الدعم المالي وتقديم القروض الشخصية وأشكال التمويل المختلفة للراغبين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويصل التمويل المقدم من شركة إمكان ال 50000 ريال سعودي ولكن هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على التمويل من شركة إمكان ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم شروط وخطوات التقديم للحصول على التمويل الميسر من شركة إمكان السعودية.

شروط التقديم للحصول على التمويل من شركة إمكان

هناك عدد من الشروط يجب توافرها في المتقدم حتى يتمكن من الحصول على القرض الميسر من شركة إمكان وتلك الشروط تتلخص في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل الميسر أقل من 20 عاماً أو يزيد عن 60 عاماً.

يجب أن لا يقل الراتب الذي يحصل عليه المتقدم عن 7000 ريال سعودي وذلك في حالة عدم تحويل الراتب.

يشترط أن يكون المتقدم موظف في أحد القطاعات الخاصة أو الحكومية في المملكة العربية السعودية.

يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

خطوات التقديم للحصول على التمويل من شركة إمكان

تقدم شركة إمكان العديد من أشكال التمويل حيث أنها تقدم التمويل الميسر والتمويل الإضافي وغيرها ومن أشهر أشكال أنظمة التمويل ويبحث عنه العديد من المواطنين في السعودية عن طريقة التقديم للحصول على التمويل الميسر من خلال الخطوات التالية: