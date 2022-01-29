تعتبر منصة سلفة للتمويل السريع هي أحد أشكال منصات الدعم السريع الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي يستطيع أي شخص في المملكة أن يحصل على التمويل السريع سواء كان في المنزل أو في العمل أو المدينة أو القرية وتستخدم المنصة التقنيات المالية الحديثة حتى يتم التمويل الشخصي الطارئ بخطوات سريعة حيث أنه من المميزات التي تقدمها منصة سلفة أنها تقدم التمويل السريع الطارئ عند التعرض لأي موقف يحتاج إلى دعم مالي ويستخدم هذا النوع من التمويلات في تسديد مصاريف الدراسة أو في قضاء إجازة نهاية الأسبوع أو تصليح المركبة أو أي موقف طارئ يتعرض له العميل وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على التمويل من سلفه ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات التقديم للحصول على التمويل من منصة سلفة.

شروط الحصول على التمويل السريع من منصة سلفه

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً وأن لا يزيد عن 60 عاماً.

يشترط أن تكون فترة عمل المتقدم في القطاع الحكومي 3 أشهر وفي القطاع الخاص لا تقل عن 6 أشهر.

يجب أن لا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 4000 ريال سعودي.

خطوات تقديم طلب للحصول على التمويل السريع من منصة سلفه

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة سلفة والتي يمكن الدخول إليها عن طريق الرابط التالي: https://sulfah.com/register

تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

إدخال رقم الهاتف المسجل على منصة أبشر.

يجب أن تكون كلمة المرور لا تقل عن 8 خانات بهم حرف إنجليزي كبير وحرف إنجليزي صغير ورقم على الأقل.

قراءة كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها واستكمال خطوات التسجيل.

تحديد قيمة التمويل المطلوب والفترة الزمنية التي يتم تسديد القرض بها.

إدخال جميع البيانات المطلوبة وتحديد الحالة المالية لصاحب التمويل حتى لا يتعثر أثناء السداد.

المميزات التي تقدمها منصة سلفة للتمويل السريع

تقدم المنصة هامش ربح تنافسي بالنسبة إلى باقي منصات التمويل.

تتوافق قروض سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

توفر طرق تسديد سهلة وميسرة وفق احتياجاته وظروفه المالية.

توفر المنصة التمويل فوراً بعد استكمال خطوات التسجيل.

البنوك التي تتعامل مع منصة سلفة