شروط وخطوات التقديم على سلفة فورية من منصة سلفة 1443

تعتبر منصة سلفة واحدة من أهم المنصات التمويلية والتي تقوم بتقديم الدعم إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث أنها تهدف إلى مساعدة الأسر والمواطنين الأكثر احتياجا وذلك من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لهم ورفع المستوى المعيشي لديهم وخاصة مع حلول شهر رمضان، ومن الجدير بالذكر أن منصة سلفة تقوم بطرح تمويل طارئ يصل إلى 5000 ريال سعودي، ومن خلال هذا المقال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات التقديم على تمويل فوري من منصة سلفة 1443.

شروط الحصول على تمويل فوري من منصة سلفة

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يشترط أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 23 عاماً ولا يتخطى 60 عاماً.

يجب أن لا تقل فترة التحاق المتقدم بالوظيفة التي ينتمي إليها عن 3 أشهر وذلك للعاملين في القطاع الحكومي، و6 أشهر للعاملين في القطاع الخاص.

خطوات تقديم طلب تمويل فوري من منصة سلفة

في البداية يجب أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://sulfah.com/

الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديد مبلغ التمويل المراد الحصول عليه بالإضافة إلى عدد الأقساط.

المبلغ الأقصى للتمويل 5 آلاف ريال سعودي.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب

في النهاية يجب التأكد من صحة كافة البيانات التي تم إدخالها والضغط على إرسال.

مميزات الحصول على تمويل فوري من منصة سلفة