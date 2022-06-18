شروط وخطوات التسجيل في منصة مسار للترقيات للموظفين والعاملين في السعودية 1444

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية منصة مسار للترقيات لمساعدة العاملين بالمملكة العربية السعودية للتعديل على البيانات الشخصية الكترونيا بكل بساطة، في السطور التالية نوضح المزيد من التفاصيل حول خطوات التسجيل في منصة مسار للترقيات للموظفين والعاملين والشروط اللازمة للتسجيل بالمنصة.

خطوات التسجيل في منصة مسار للترقيات

منصة مسار للترقيات هي خدمة إلكترونية قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاقها لتمكين الجهات الحكومية من ترقية الموظفين من خلال الطرح أو الترقية الاستثنائية أو المفاضلة، وهو ما يساعد على حوكمة الترقية الحكومية.

ويتم تسجيل الدخول في منصة مسار للترقيات للموظفين العاديين والمختصين، من خلال اتباع الخطوات التالية:

التسجيل للموظفين الحكوميين

يتم تسجيل الدخول في منصة مسار للترقيات.

ثم اختيار خدمة الترقيات.

بعدها يتم قراءة إعلانات الترقيات.

ثم يقوم الموظف باختيار الرغبات الوظيفية، وبالتالي التعرف على نتيجة المفاضلة.

تسجيل الدخول في منصة مسار للمختصين العاملين بالجهات الحكومية

يتم هذا عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط منصة مسار.

ثم يتم اختيار خدمة الترقيات، ثم اختيار الوظائف.

بعدها يتم طرح الإعلان ثم التقييم.

يتم اختيار المفاضلة، ثم اعتماد محضر الترقيات.

شروط التسجيل في منصة مسار للترقيات

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتحديد عدد من الشروط الواجب توفرها لاستخدام منصة مسار، والشروط تتمثل في التالي: