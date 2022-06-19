شروط وخطوات التسجيل في منصة سلة وإنشاء متجر جديد

منصة سلة الإلكترونية هي واحدة من أشهر المنصات الرقمية بالمملكة العربية السعودية، ومن خلالها يتمكن رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من إنشاء متجر إلكتروني لعرض منتجات أو خدماتهم لوصولها بسهولة للعملاء، فيما يلي نوضح أهم شروط التسجيل في منصة سلة، وخطوات التسجيل في منصة سلة الإلكترونية

شروط التسجيل في منصة سلة الإلكترونية

يتم التسجيل في منصة سلة الإلكترونية بتوفر بعض الشروط، والتي تأتي على النحو التالي:

أن تتم الموافقة على جميع الشروط والأحكام لإنشاء متجر إلكتروني.

توضيح نوع السلع وطبيعتها للترويج لها من خلال المتجر على ألا تكون مخالفة لقوانين المملكة العربية السعودية.

أي مخالفة يقوم بها التاجر تخلي منصة مسلة مسؤوليتها منها.

لا يحق للتاجر المطالبة بأية تعويضات في حالة حدوث أية خسارة مالية له.

يتم التسجيل في المنصة باسم المستخدم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الجوال واسم متجر.

خطوات التسجيل في منصة سلة إلكترونيا

للتسجيل في منصة سلة يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع منصة سلة الرسمي.

ثم الضغط على أنشئ متجرك.

تنتقل إلى نافذة البيانات المطلوبة منك، عليك بكتابة اسم التاجر كامل رباعي، وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الجوال، مع كتابة كلمة المرور.

اضغط على أيقونة تسجيل، ثم تابع خطوات إنشاء المتجر، واختر طريقة السداد التي تناسبك.

خدمة عملاء منصة سلة

يتمكن الأفراد من التواصل مع منصة مسلة مع خدمة العملاء للاستفسارات والحصول على المساعدة من خلال رقم خدمة عملاء منصة مسلة المجاني الموحد، حيث يمكن الاتصال على الرقم 8001111210، حيث يتم التواصل مع خدمة العملاء من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة التاسعة وحتى الخامسة مساءً.

أيضًا من خلال صفحة نموذج اتصل بنا الموجودة على موقع منصة مسلة الرسمي يتم إدخال البريد الإلكتروني والأمس مع كتابة تفاصيل الرسالة، ليتم بعدها النقر على إرسال.