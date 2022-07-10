شروط وخطوات التسجيل في حساب المواطن الجديد 1443

كشف برنامج الدعم الحكومي بالمملكة العربية السعودية، برنامج حساب المواطن عن تعديلات جديدة تم تطبيقها بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاضي بتقديم دعم مالي إضافي وذلك من أجل مواجهة الارتفاعات في تكلفة المعيشة وزيادة كبيرة في أسعار جميع المواد الغذائية عالميا، حيث تم تخصيص عشرة مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، ستقدم هذه المبالغ المالية نقدا وبشكل مباشر لصالح المستفيدين برنامج حساب المواطن وفق التعديلات الجديدة، كما أعلن البرنامج، عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر” العالمية، أنه يمكن حالياً بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن الجديد.

معلومة مهمة للمسجلين الجدد في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/avwgxWqeQt — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) July 5, 2022

طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن الجديد

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن الخطوات الجديدة التي يمكن من خلالها التسجيل في البرنامج وجاءت موضحة على النحو التالي:

أول خطوة التي يجب عليك القيام بها وهي التوجه مباشرة إلى رابط موقع حساب المواطن على الإنترنت، ثم النقر على إنشاء حساب جديد حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني على منصة البرنامج مع إدراج جميع البيانات الشخصية الخاصة بك من ضمنها: رقم الهوية، ورقم الجوال، وتاريخ الميلاد وغيرها من المعلومات الأخرى.

في الخطوة الثانية يجب على الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وذلك بعد استلام رسالة على رقم الجوال المسجل به تحتوي على كلمة السر المؤقتة لإتمام عملية التسجيل.

ثالثا: تأتي مرحلة تغيير كلمة المرور.

رابعا: إدخال البيانات حيث يقوم المتقدم بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات العامة وبيانات العنوان والحساب البنكي والتابعين والدخل وبيانات العقارات وكافة البيانات الأخرى الطلوبة منك.

خامسا: إرفاق جميع المستندات والوثائق الطلوبة منك

سادسا: التأكد ومراجعة البيانات بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.

الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

الشروط الجديدة لبرنامج حساب المواطن

أن يكون الشخص المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية ومقيم داخل المملكة.

ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشرة سنة وقت التسجيل.

أن يقدم إثبات يوضّح أنه يعيش في مسكن منفرد عن عائلته.

أن يتوفر عقد أو فاتورة كهرباء أو مياه.

ألا يكون المستفيد موظفاً بإحدى الدوائر الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.

الفئات المستهدفة في برنامج حساب المواطن

المواطنون السعوديون محدودي الدخل. المرأة السعودية التي تحمل الجنسية السعودية أو المتزوجة من أجنبي، وينطبق عليها الشروط. الأفراد الذين لديهم خريطة التنقل في الأراضي السعودية. المواطنون السعوديين الذي لديه أكثر من زوجة. الأفراد الذين يحققون الشروط المطلوبة.

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال والذي تعرفنا فيه على شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن الجديد كما بينا لكم الفئات التي ستستفيد من الدعم بعد تطبيق التعديلات الجديدة.