يعتبر برنامج دعم ريف من أشهر وأهم البرامج التي يفضلها المزارعين في المملكة العربية السعودية حيث أنه يقدم الدعم إلى المزارعين والعاملين في قطاع الزراعة في المملكة العربية السعودية ومن الجدير بالذكر أن برنامج ريف هو برنامج دعم مقدم من الحكومة السعودية يهدف إلى دعم المزارعين والأسر الريفية المنتجة بدعم شهري بقيمة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب ويجب أن يكون إجمالي الدعم لا تجاوز قيمة رأس المال للمشروع وبحد أقصى نحو 54.000 ريال في السنة ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات التسجيل في برنامج دعم ريف وخطوات استرجاع كلمة المرور.

شروط التقديم في برنامج دعم ريف

يشترط أن يكون المقدم على الدعم سعودي الجنسية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

يشترط أن لا ينتمي المتقدم إلى أحد الوظائف الحكومية أو الخاصة وأن يعمل في أحد المهن الزراعية.

عدم زيادة الراتب الشهري للمتقدم ع 6000 ريال.

خطوات التسجيل في برنامج دعم ريف

في البداية يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لدعم ريف من خلال الرابط التالي: http://reef.gov.sa/

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل وكتابة كافة البيانات المطلوبة.

كتابة رمز التحقق في الخانة المخصصة له وكتابة الحساب البنكي.

التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة ورفع المستندات المطلوبة.

طريقة استرجاع كلمة المرور في دعم ريف