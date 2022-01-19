شروط وخطوات التسجيل في برنامج دعم الإسكان التنموي 1443
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن برنامج الإسكان التنموي والذي يهدف إلى تقديم الوحدات السكنية والدعم إلى الأسر التي تشملها الوزارة في برامج الإسكان حيث أن البرنامج يهتم بالأسر الفقيرة والأشد احتياجاً في المملكة العربية السعودية ولكن وضعت الوزارة عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم ومن بينهم أن تكون الأسرة مثبتة في الضمان الاجتماعي وأن لا تكون ممتلكة مصدر دخل ثابت ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات التسجيل في برنامج دعم الإسكان التنموي.
شروط الحصول على دعم الإسكان التنموي
- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على دعم الإسكان سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المتقدم على الدعم مسجل في الضمان الاجتماعي ليتمكن من الحصول على الدعم السكني المقدم من وزارة الموارد البشرية.
- يحق للمستفيدين من الدعم التقديم مرة أخرى للحصول على الدعم السكني.
- يشترط أن يكون المتقدم لا يملك أي مصدر دخل ثابت سوى الدخل المثبت من الضمان الاجتماعي وإذا كان يوجد مصدر آخر إلى الدخل يجب الإفصاح عنه عند التسجيل في برنامج الدعم السكني.
طريقة التسجيل في برنامج الدعم السكني
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- في البداية يجب الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة الإسكان والذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي: https://sakani.housing.sa
- تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وإدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم.
- إدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد أو التسجيل عبر التوثيق عبر خدمة النفاذ “أبشر”.
- استكمال البيانات وأضافت تواريخ الميلاد الخاصة بالأسرة.
- يجب توفر حساب بنكي ساري وذكر اسمه مع إضافة اسم الوظيفة التي يعمل بها المتقدم.
- في النهاية يجب مراجعة كافة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها ثم الضغط على تسجيل وبذلك يتم تقديم الطلب بنجاح.