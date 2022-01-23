شروط وخطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعى المطور للأرامل

يعتبر الضمان الاجتماعي هو أحد البرامج التي تطرحها وزارة الموارد البشرية والحكومة في المملكة العربية السعودية بهدف تقديم الدعم إلى الأسر الفقيرة والأشد احتياجا وخصوصاً النساء والأرامل والمطلقات ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي نظام جديدة وضعته الحكومة في المملكة العربية السعودية من أجل وصول الدعم إلى أكثر عدد من الأسر والنساء والأرامل والأطفال في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن النظام الاجتماعي المطور لم يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي وإنما يشمل كافة أنواع الدعم من تقديم الرعاية الصحية والأدوية والتعليم بالإضافة إلى توفير مشروعات للشباب وفرص للعمل ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور للأرامل.

الشروط اللازمة للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور من الأرامل

يشترط أن تكون السيدة المتقدة للضمان الاجتماعي سعودية الجنسية أو أرملة مواطن سعودي.

يجب أن تكون السيدة تقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية.

تقديم إثبات الحالة الاجتماعية والهوية الوطنية وشهادة وفاة الزوج.

يشترط أن لا تكون المتقدمة تعمل في القطاع العام أو الخاص أو ألا يكون لها دخل شهري يفوق الحد المانع لصرف الضمان.

يجب أن لا يكون للمتقدمة سجل تجاري أو مقدمة في أكثر من برنامج للدعم.

خطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور للأرامل