شروط وخطوات التسجيل الفوري في جامعة الملك خالد 1444

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد في المملكة العربية السعودية عن إتاحة التسجيل الفوري بالجامعة، وقامت بتوفير رابط التسجيل الفوري للطلاب ويتيح التسجيل أيضاً للطلاب الذين لم يتم قبولهم في مراحل الترشيح الثلاثة، بالإضافة إلى التسجيل في التخصصات المتوفر بها مقاعد شاغرة في الجامعة، ومن الجدير بالذكر أن جامعة الملك خالد تقوم بفتح التسجيل الفوري بعدما تكون الفترة الزمنية المتاحة لمراحل الترشيح قد انتهت وكذلك يتم الفتح بعدما يتم غلق أبواب تغيير القبول في التخصصات وهذا وفقاً لنظام القبول المعتمد في الجامعة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات وشروط التسجيل الفوري في جامعة الملك خالد 1444.

جامعة الملك خالد

تعتبر جامعة الملك خالد واحدة من أهم الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتقع في مدينة أبها جنوب غربي المملكة العربية السعودية، تأسست الجامعة في عام 1419هـ، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما كان ولياً للعهد، وذلك في عام 1419 وتمت الموافقة على دمج فرعي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود بمنطقة عسير ليصبح اسمها جامعة الملك خالد، وأعلنت جامعة الملك خالد من خلاص الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إتاحة القبول الإلحاقي عبر خدمتي القبول الإلكتروني الفوري وتغيير القبول وجاء نص المنشور كالتالي:

الشروط المطلوبة للتسجيل الفوري في جامعة الملك خالد

حددت الجامعة عدد من الشروط التي يجب توافرها ليتمكن الطلاب من التسجيل الفوري في الجامعة، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

يشترط أن يكون هناك طلب قبول قد تم إدخاله من قبل إلى نظام الجامعة.

يجب أن يكون الطالب المقدم حقق نسبة القبول في التخصص الذي يرغب في القبول به.

يجب التأكد من توفر مقاعد شاغرة في التخصص المراد التقديم عليه من جانب الطالب.

تحقيق كافة الشروط المطلوبة من عمادة القبول والتسجيل لدى الجامعة من قبل الطالب.

يمكن أن يقوم المتقدم بتغيير القبول من أجل تغيير التخصص وهذا تابع لرغبته.

يتم الانتقال بشكل فوري وصرف رقم جامعي في الحال وهذا بعدما يقوم الطالب بكتابة رمز التحقق الذي يتم إرساله.

يجب متابعة الطالب موقع الجامعة باستمرار من أجل التعرف على المقاعد الشاغرة إذا كانت متوفرة.

خطوات التسجيل الفوري في الجامعة 1444

حددت جامعة الملك خالد رابط للتسجيل الفوري من الطلاب، وللتسجيل يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك خالد، ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://kku.edu.sa/

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار خدمة التسجيل الفوري.

اختيار قبول من القائمة والضغط على طلب قبول البكالوريوس للطلبة السعوديين.

تحديد جنس المتقدم إن كان طلاب أو طالبات ثم الضغط على القبول الفوري.

إدخال كافة البيانات المطلوبة ومنها:

رقم السجل المدني. الرقم السري الخاص بطلب القبول.