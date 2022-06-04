خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وأهم الشروط

تأسست مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية في عام 2003 ميلاديا وكان الهدف الأساسي لها هو إعطاء العمل الخيري للأمير الوليد بن طلال شكل رسمي لجميع المساعدات والمجالات والخدمات التي يقدمها الأمير الوليد بن طلال من خلال مؤسسته الخيرية والتي تسعي لتمكين المرأة والمساعدة في أوقات حدوث الكوارث سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها والعمل على الحوار المجتمعي بين الأديان، كما ركزت المؤسسة على تقديم كافة المساعدات المالية والعينية للمواطنين السعوديين الذين يحتاجون إلى مسكن فتقدم لهم المؤسسة وحدات سكنية مجانية أو الذين يحتاجون إلى شراء سيارة أو تقديم دعم مالي لبناء مشروعات صغيرة خاصة بالمواطنين لمساعدتهم على مواجهة مصاعب الحياة والمعيشة.

شروط الحصول على مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

يجب أن يكون المواطن الراغب في الحصول على المساعدة يقدم لأول مرة في مؤسسة الوليد الخيرية.

يجب أن يعرف المواطن الراغب في الحصول على المساعدة أنه يستطيع التقديم والإستفادة لمرة واحدة فقط.

يجب أن يعرف المواطن أن حصوله على وحدة سكنية مجانية لا يستطيع بيعها أو تأجيرها للغير ولا توريثها إلا في حالة وجود أطفال صغار أو أبناء كبار من ذوي الإحتياجات الخاصة.

يشترط أن يكون المواطن أنه في حالة الحصول على دعم السيارة لن يستطيع بيعها أو توريثها.

يجب أن يكون المواطن الراغب في الحصول على وحدة سكنية لا يملك أي عقار أو وحدات سكنية أو يمتلك المال لشراء وحدة سكنية.

إذا كان المواطن يرغب في الحصول على السيارة فيجب أن لا يكون يملك أي سيارة من أي نوع ولا يملك المال الكافي لشراء سيارة.

يجب أن يكون المواطن الراغب في المساعدة يحمل الجنسية السعودية ويقيم داخل الأراضي السعودية.

خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية