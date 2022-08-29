شروط قرض العمل الحر للعاطلين والأوراق والمستندات المطلوبة
تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قرض العمل الحر من بنك التنمية الإجتماعية للعاطلين عن العمل والأسر المنتجة ولربات البيوت لمن ينطبق عليهم شروط الحصول على القرض التمويلي وذلك لتوفير ظروف معيشة أفضل لهم ولأسرهم.
أهم مزايا الحصول على القرض الشخصي للعمل الحر والأسر المنتجة
- يمكن الحصول على قرض تمويلي قد يصل إلى 120000 ريال سعودي.
- مدة القرض التمويلي قد تصل إلى أربعون شهرا.
- يسدد القرض التمويلي على هيئة أقساط شهرية.
- الرسوم الإدارية للقرض التمويلي لا تتعدى مبلغ 4000 ريال سعودي.
- يتم إعفاء المواطنين من باقي أقساط ومديونية القرض التمويلي في حالة العجز الكلي أو الوفاة.
- يتم تغطية القرض التمويلي من خلال بوليصة تأمين ضد العجز الكلي أو الوفاة.
شروط قرض العمل الحر للعاطلين
- يجب أن لا يقل عمر العميل الراغب في الحصول على التمويل عن 18 عام ولا يزيد العمر عن 65 عام.
- يشترط سلامة السجل الإئتماني للمستفيد من القرض التمويلي للعمل الحر.
- يجب ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد من القرض الحر عن عشرون ألف ريال سعودي.
- يشترط تقديم مستند وثيقة العمل الحر لكي يتم الموافقة على قرض العمل الحر.
- يتم الحصول على وثيقة العمل الحر من خلال برنامج العمل الحر النفاذ الوطني إلكترونيا.
- يشترط وجود رخصة تثبت الحاجة إلى الحصول على القرض التمويلي.
الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على قرض العمل الحر للعاطلين
- يجب تقديم الهوية الوطنية سارية المفعول.
- يجب تقديم عنوان وطني للراغب في الحصول على التمويل.
- يشترط تقديم رقم الأيبان أو الحساب البنكي للراغب في الحصول على التمويل.
- يجب توفير رقم جوال مسجل على منصة أبشر الإلكترونية.
- يجب توفير شهادة العمل الحر لتمويل الخدمات النخصصية.
طريقة وخطوات التسجيل للحصول على وثيقة العمل الحر:
- يقوم المواطن بالدخول على بوابة العمل الحر.
- يجب أن تقوم بالتحقق من وجود النساط الخاص بك.
- ثم يقوم المواطن بالضغط على أصدر وثيقتك.
- بعد ذلك يقوم المواطن بإنشاء حساب شخصي له.
- يجب توثيق حساب المواطن من خلال منصة أبشر الإلكترونية.
- ثم يقوم المواطن برفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة على الموقع.
- بعد ذلك يقوم المواطن بإصدار وثيقة العمل الحر.