شروط قرض إمكان الراجحي 1444 للتمويل وطريقة تقديم الطلب

مصرف الراجحي من أفضل وأشهر البنوك في المملكة العربية االسُّعُودية الذي يعتمد عليه الكثير من المواطنين في المملكة للقيام بكافة الخِدْمَات المصرفية التي يحتاج لها المواطن والمقيم داخل المملكة، ولذلك هناك من يرغب في الحصول على قرض من خلال بنك الراجحي، ويتساءل عن شروط الحصول على هذا القرض، وذلك ما سوف نذكره لكم بالتفصيل في السطور القليلة الآتية.

شروط قرض إمكان الراجحي 1444 للتمويل

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن من أجل أن يحصل على قرض إمكان من بنك الراجحي، ويجب أن يتعرف عليها كل من يرغب في التقديم للحصول على هذا القرض، وفيما يلي عرض لهذه الشروط بشئ من التفصيل:

من شروط الحصول على قرض من مصرف الراجحي أن يكون عمر الشخص لا يزيد عن 60 عام، وكذلك لا يقل عن 20 عام.

أن يكون الشخص سعودي الجنسية ويعمل لدى اى من جهات القطاع المدني وذلك ليتمكن من الحصول على التمويل بسهولة.

لكي يتمكن المتقدم من الحصول على القرض يجب أن يكون قد مر على عمله في القطاع المدني 6 أشهر أو يزيد عن ذلك.

لضمان سداد قيمة القرض يجب أن يكون الدخل الخاص بالتقدم 5000 ريال أو يزيد عن ذلك.

من شروط الحصول على القرض أيضا أن يكون المتقدم له تاريخ انتمائي.

خطوات التقديم على قرض إمكان الراجحي

هناك عدد من الخطوات التي يقوم المواطن من خلالها بالتقديم للحصول على قرض الراجحي وفيما يلي عرض لهذه الخطوات بشيء من التفضيل: