يعد برنامج دعم ريف واحدا من أشهر برامج الدعم في المملكة السعودية، والذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي إلى الأسر المنتجة من أجل تحقيق مستوى معيشة أفضل في ظل غلاء الأسعار التي تشهدها المملكة، وخلال الساعات الماضية أكد برنامج ريف أنه يتم الرفع بالمشاريع المقبولة مبدئياً من البرنامج إلى الجمعيات الشريكة بحسب المناطق، على أن تتواصل الجمعية مع المتقدمين للتحقق من المشاريع.

شروط قبول المشروعات في برنامج دعم ريف 1443 و الآن نقدم لكم شروط قبول المشروعات في برنامج دعم ريف 1443، والتي جائت كما يلي: أن يكون المتقدم عاملا باحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

لا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

لا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

لا يتجاوز اجمالي الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال سعودي. اهداف برنامج دعم ريف 1443 ويعد برنامج دعم ريف هو أحد برامج الدعم المالي المخصص للمزارعين والأسر الريفية، حيث يتم دعمهم ماليا بنحو 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع.