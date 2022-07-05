شروط عدم المواشي بعد نزول المكرمة الملكية وهل تسهم في خفض سعر الأضحية

العديد من الأشخاص في السعودية يبحثون عن شروط عدم المواشي بعد نزول المكرمة الملكية، ويتساءلون عما إذا كانت تسهم في خفض أسعار أضحية العيد، وقد بلغت قيمة مكرمة الملك سلمان حوالي 408 مليون ريال مخصصة لدعم قطاع صغار مربي المواشي في المملكة، وهذا الأمر أدى إلى انخفاض أسعار الأضاحي، وهذا شيء إيجابي سواء بالنسبة للمواطنين السعوديين أو مربي المواشي، والسعودية تحرص دوما على دعم المشاريع التنموية في هذا المجال من أجل تحقيق الازدهار.

شروط دعم المواشي بعد نزول المكرمة الملكية

تم الإعلان عن شروط دعم المواشي بعد نزول المكرمة الملكية في السعودية، والتي حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومن ضمنها نذكر لكم:

الجنسية السعودية أو أن يكون المتقدم حاملا لبطاقة تنقل سارية المفعول، مع الإقامة الدائمة بالمملكة

أن يكون عمر المتقدم أزيد من 21 عاما

كما يجب أن يكون لديه حساب بنكي باسمه

من الضروري أن يكون المتقدم متفرغا للعمل، مع التقيد بكل الاشتراطات الصحية المطلوبة

يكون التقديم عبر منصة أنعام الإلكترونية فقط لا غير

يجب أن يوفر بطاقة العمل الحر والبطاقة الصحية أيضا

مكرمة الملك سلمان لدعم صغار مربي الماشية

تم تخصيص المكرمة الملكية لمربي الماشية، والتي تعادل ميزانيتها قيمة 408 ريال، ويستفيد منها الآلاف من المواطنين المسجلين في البرنامج، وسينزل دعم صغار مربي الماشية في السعودية مع بداية كل شهر ميلادي، أما الاستعلام عنه فيكون من خلال منصة أنعام.

التقديم على دعم صغار مربي الماشية

يقوم المتقدم بالدخول إلى منصة أنعام على الإنترنت بعد ذلك يقوم بالتسجيل في المنصة من خلال كتابة كل المعلومات المطلوبة يجب أن يرفع كل المستندات الثبوتية اللازمة أخيرا يقوم بتقديم الطلب وينتظر حتى يتم التحقق منه من طرف الجهات المختصة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال شروط عدم المواشي بعد نزول المكرمة الملكية، كما ذكرنا لكم طريقة التقديم على منصة أنعام الإلكترونية.