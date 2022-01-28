شروط سكني للمتقاعدين 1443 وطريقة التقديم

يستفسر العديد من المواطنين المتقاعدين في السعودية عن شروط سكني للمتقاعدين، نخصّ بالذكر كل من يريدون الاستفادة من الدعم السكني الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان السعودية بتمويل من صندوق التنمية العقارية. هذا الأخير يعتبر من أهم أنظمة الدعم الموجّهة لمواطني المملكة الذين لا يملكون سكن خاص بهم، ولا تسمح لهم أوضاعهم المادية ببناء سكن مستقبل، وسنتحدث اليوم من خلال موقع نجوم مصرية عن هذا الموضوع بشكل مفصّل، تابعوا معنا.

شروط سكني للمتقاعدين

تجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان بالمملكة، قد حدّد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل المواطنين المتقاعدين الذين يرغبون في تقديم دعم سكني، وهي كما يلي:

يجب أن يكون كل متقدم حاصلا على الجنسية السعودية. وهناك شرط مهم أيضا، وهو ألا يكون للمتقدم المتقاعد سكن خاص به قبل مس سنوات من تقديمه للطلب. يجب أن يوفّر السجل الذي يوضّح البيانات الخاصة بكلّ أفردا أسرته، كما يجب أن يوفّر بيان خاص يتضمن قيمة المعاش الذي يُصرف له كل شهر. يجب أن لا يكون لأسرة المتقاعد أكثر من ثلاث سيارات.

طريقة تقديم دعم سكني

يستطيع كل الأشخاص الحائزين على الشروط التي ذكرناها فيما سبق أ، يقوموا بالتسجيل في برنامج سكني الذي تقدمه وزارة الإسكان السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:

أول خطوة هي الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية.

يقوم بتسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي، أو يقوم بتسجيل حساب جديد إن لم يكن له حساب من قبل.

بعد ذلك يختار من الصفحة الرئيسية خيار “التسجيل في الدعم”.

يتوجّب عليه إدراج الاسم الكامل ورقم الهوية تاريخ الميلاد في الخانات المحددة لها.

يدوّن المتقدم البيانات الخاصة بتابعيه، ثم يطالع كل الأحكام والشروط وينقر على رزّ التسجيل.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة المقال، لقد تحدّثنا عن موضوع شروط سكني للمتقاعدين، كما وضحنا لكم طريقة التسجيل في نقاط موجزة.