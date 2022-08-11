شروط دخول برنامج حساب المواطن الجديد 1444… رابط التسجيل الجديد

قام الآلاف من السعوديين خلال الساعات الأخيرة بالبحث والاطلاع، عن رَقْم حساب المواطن الجديد 1444، لتقديم الشكاوى والاستفسارات، حيث يعد من أفضل البرامج الأهلية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية بالسعودية.

برنامَج حساب المواطن الجديد 2022

يقدم حساب المواطن الجديد 1444، الدعم الكامل لمحدودي الدخل وأصحاب الحرف، للحصول على حياة أفضل بواسطة توفير كافة احتياجاتهم عن طريق دخل شهري خاص بكل فرد، عند استيفائهم الشروط المطلوبة، وتقديم المستندات الخاصة بدخلهم الشهري.

رَقْم حساب المواطن المجاني

وضع برنامَج حساب المواطن رَقْم مجاني للمواطنين السعوديين، وأيضاً أطلق عداً من القنوات الرسمية للتواصل مع خدمة العملاء بواسطة موقع التواصل الاجتماعي توتير، أومن خلال التواصل مع موقع برنامَج حساب المواطن صوتك مسموع لتقديم شكوي أو استفسار.

ماهي خدمة صوتك مسموع؟

قناة جديدة من قنوات التواصل الاجتماعي في حساب المواطن، تتيح للمواطن المستفيد الدخول في بوابة البرنامَج، وكتابة ما يواجهه من صعوبات أو تحديات أو استفسارات، ثم رفع الطلب المقدم إلكترونياً.

بعدها تصلك رسالة نصية على جوالك برقم الطلب، ويتم التواصل معه من قبل فريق الدعم في البرنامَج، كما يمكنك متابعة حالة الطلب عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج من هنـــــــــــــــــــا.

رَقْم حساب المواطن صوتك مسموع

يمكنك التواصل مع حساب المواطن صوتك مسموع عبر الرَّقْم 19911، ولتقديم شكوي أو استفسار بواسطة الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن صوتك مسموع من هنـــــــــــــــــــا.

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1444

شروط برنامَج حساب المواطن الجديد 1444

تتمثل شروط حساب برنامَج المواطن الجديد 1444، في الآتي:

ـ أن يكون الشخص المتقدم على الدعم مواطن سعودي الجنسية.

ـ أن يكون متواجد داخل المملكة العربية السُّعُودية بحد أقصي 90 يوم قبل انتهاء أخر العام.

ـ لا يقل عمره عن 18 عاماً.خ

ـ أن يكون من محدودي الدخل.

ـ عدم امتلاكه أصول أو أموال أو سجل تجاري.

تحديث حساب المواطن 1444

يجب على كافة المستفيدين من برنامَج حساب المواطن، تحديث حساب البيانات في حال أي تغير بيانات، لضمان الاستمرارية.

استعلام حساب المواطن الدفعة 57

ـ زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن من هنـــــــــــــــــــــا.

ـ اضغط علي الاستعلام عن حساب المواطن.

ـ أدخل رَقْم الهُوِيَّة التي تريد الاستعلام عنها عن دعم حساب المواطن.

ـ أدخل رَقْم التحقيق المرئي الظاهر أمامك على الشاشة في مكانه المخصص.

ـ اضغط على استمرار من أجل الحصول على البيانات والدعم المستحَق.