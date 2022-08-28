شروط خدمة كفالة الايتام في منصة احسان 1444

أعلنت منصة إحسان عن خدمتها ادعم الأيتام ومساعدتهم مما دفع المواطنون بالمملكة العربية السعودية إلى البحث عن شروط خدمة كفالة الأيتام في منصة إحسان، كما تتيح منصة احسان للمتبرعين تقديم الدعم المالي للأيتام، والعمل على تقديم المساعدة لهم وتوفير كافة متطلباتهم وتضمن لهم حياة كريمة،

قامت منصة احسان بتحديد أربعة شروط والتي لا بد من توافرها لدى الراغبين بالاشتراك في كفالة الأيتام، والتي تتمثل في الشروط الآتية :-

يجب أن يكون اليتيم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون اليتيم غير متزوج.

يجب ألا يتجاوز سن اليتيم عن 18 سنة.

يجب ألا يكون اليتيم مسجل في إحدى الجمعيات الرسمية أي إنه يكون مقيد بجمعية واحدة فقط.

طريقة كفالة يتيم في إحسان

لكي يستطيع الراغبون بالتبرع لكفالة الأيتام من خلال منصة إحسان الإلكترونية، يتم ذلك من خلال القيام بالخطوات الإلكترونية الآتية:-

قم بالانتقال إلى رابط منصة إحسان الخيرية للتبرعات من خلال موقع إحسان الرسمي.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالنقر فوق خدمة فرص التبرع عبر إحسان.

قم باختيار المشروع المستهدف بتقديم التبرع من ضمن المشروعات الموجودة، وهي خدمة تكافل الأيتام في هذه الحالة.

قم بالاطلاع على قائمة الأيتام المسجلة على المنصة.

قم بتحديد الحالة التي سيتم تقديم التبرع من خلالها.

قم بتحديد مدة الكفالة.

قم بالضغط فوق كلمة تبرع، ومن ثم استكمال باقي البيانات.

قم بسداد مبلغ التبرع عبر وسائل الدفع المتاحة على المنصة.

طريقة التسجيل في منصة إحسان الخيرية

لكي يتم التسجيل في منصة إحسان الخيرية لابد من اتباع الخطوات الآتية:-

الانتقال إلى منصة إحسان الخيرية من خلال موقع إحسان الرسمي.

النقر على الأيقونة الخاصة بالتسجيل والموجودة أعلى اليسار.

قم باختيار إنشاء حساب.