شروط جديدة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي تتضمن إلزامية إضافة جميع التابعين

في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين آليات الدعم والحماية الاجتماعية، أعلنت الإدارة العامة للضمان الاجتماعي والتمكين عن تحديثات هامة تتعلق بشروط الأهلية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، من بين هذه الشروط، تبرز ضرورة إضافة وإسناد جميع التابعين المقيمين مع مقدم الطلب في نفس المسكن إلى حسابه على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، هذا التحديث يهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في توزيع المعونات، مع التأكيد على أن عدم الامتثال لهذه الضوابط يعد من أبرز أسباب استبعاد الطلبات من الدراسة لتحديد الأهلية.

لذلك أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر الضمان الاجتماعي والتمكين، أنه أصبح من الضروري لكل مقدم طلب راغب في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، إضافة جميع التابعين الذين يعيشون معه تحت سقف واحد، والإدارة شددت على أهمية تأكيد التبعية للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا كجزء من الإجراءات التحققية لتقييم أهلية المتقدمين للحصول على الدعم.

يشترط إضافة التابعين وإسنادهم إلى المنزل لدراسة أهليتهم، حيث أن من أحد أسباب عدم الأهلية عدم إضافة جميع التابعين الذين يقيمون مع مقدم الطلب في ذات المسكن عد التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية. pic.twitter.com/rwspI4WqTb — الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) February 7, 2024

هذه الخطوة تأتي في سياق سعي الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وفعالية، ولتجنب أي استغلال أو تحايل قد يؤثر على عدالة توزيع الموارد، ووفقاً للتوجيهات الجديدة، يتوجب على المتقدمين الانتباه إلى ضرورة تحديث بياناتهم بشكل دوري وإضافة أي تغييرات قد تطرأ على تركيبة الأسرة لضمان استمرارية استحقاقهم للمعاش.

الضمان الاجتماعي يؤكد أن هذه الإجراءات تعكس التزام الوزارة بتطبيق معايير الشفافية والعدالة في كافة برامج الدعم الاجتماعي، وتؤسس لنظام أكثر دقة وفاعلية في تحديد الفئات المستحقة للمساعدة، مما يسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي

وتأكيدًا على أهمية الشفافية والدقة في تحديد الأهلية للحصول على معونات الضمان الاجتماعي، شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إضافة جميع التابعين المقيمين مع مقدم الطلب في نفس المنزل ضمن التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، هذا الإجراء يهدف إلى ضمان العدالة والمساواة في تقديم الدعم، بحيث يتم تقييم الحالات بناءً على معلومات دقيقة وشاملة تعكس الوضع الفعلي للأسرة.

تنبيه من الضمان الاجتماعي: من أحد أسباب عدم الأهلية؛ عدم إضافة جميع التابعين الذين يقيمون مع مقدم الطلب في ذات المسكن عند التسجيل. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 7, 2024

وفي تطور مهم يخص إجراءات التقديم لمعاش الضمان الاجتماعي، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية محددة لإضافة التابعين وتأكيد ارتباطهم بالمسكن الخاص بمقدم الطلب عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهذه الخطوة، والتي تعد أساسية للنظر في أهلية المتقدمين، تأتي لضمان شمولية الدعم وعدالة توزيعه، ولتحقيق ذلك، يطلب من المستخدمين الدخول إلى المنصة، اختيار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن ثم البدء في عملية التقديم، هذه العملية تتضمن اختيار المسكن المعني، في حالة وجود أكثر من عقار، وتسجيل كل فرد من التابعين بشكل فردي، مع ضرورة رفع المستندات المطلوبة، أخيرًا، يجب على المتقدمين التأكيد على صحة ودقة البيانات المقدمة والموافقة على الشروط قبل إرسال الطلب للمراجعة والموافقة.