شروط تمويل امكان السعودية ” وما هي طريقة الاستعلام وحاسبة قيمة التمويل؟” تعرف الآن

تعتبر شركة امكان من أحد أنواع الشركات التي تقوم بتقديم تمويل شخصي لجميع الأشخاص الراغبين في إنشاء مشروع خاص بهم لتحسين دخلهم الشهري لتخفيف أعباء المعيشة، لذا وفرت شركة امكان العديد من القروض الشخصية، وهم نوعان التمويل الإضافي والتمويل الميسر، كما يحق للمواطنين الاستعلام عن هذه القروض من خلال الذهاب إلي الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة امكان للتمويل، دعونا نتعرف على كيفية الاستعلام عن التمويل الشخصي في التالي تابعونا.

شروط تمويل امكان

يوجد العديد من الشروط التي يجب أن تتعرف عليها للحصول على التمويل الميسر

يجب أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون الشخص يعمل في أي قطاع من الخاص والعام.

يشترط أن يكون راب المتقدم الحد الأدنى للراتب 2000 ريال سعودي، وفي حالة متقاعد يجب أن يكون الراتب لا يقل عن 1900.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 22 سنة ولا يزيد عن 6 سنة.

أن يكون لدي المتقدم سجل خاص به ائتماني.

قيمة التمويل تبدأ من 2000 ريال سعودي إلي 50000 ريال سعودي.

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كيفية الاستعلام على التمويل الميسر من امكان

هذا التمويل متاح لجميع الأفراد الذين يعملون في القطاعات الخاص والعام بطريقة مبسطة لهم، لأن هدف التمويل هو تحسين مستوي المعيشة لجميع المواطنين، لذا يمكنك الاستعلام من خلال إتباع الخطوات التالية: