شروط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لتملك وحدة سكنية مجانية 1443

تعد “مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية” من أهم المؤسسات التي تم تأسيسها في السعودية، وتهدف إلي تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، وتقديم المساعدات المالية والمعنوية للأسر الفقيرة والأشد احتياجاً في المملكة، ومن ضمن هذه الخدمات توفير وحدات سكنية للأسر محدودة الدخل ولكن يجب أن تتوافر بعض الشروط في المتقدمين للحصول على الوحدة السكنية، وفيما يلي سوف نوضح شروط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لتملك وحدة سكنية مجانية.

شروط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

حيث قامت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، والتي تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأن يكون مقيم بشكل كامل في السعودية.

ويجب أن لا يزيد الدخل الشهري عن 3 آلاف ريال سعودي شهريا.

ويلزم ألا يمتلك أي وحدة سكنية خاصة سواء من المؤسسة أو من الدولة.

لا يمكن التنازل عن الوحدة السكنية بعد الحصول عليها.

عدم استخدام الوحدة في أي نشاط غير منضبط.

لا يمكن القيام بأي تعديل أو تكسير في الوحدة السكنية.

يتم تسديد فواتير المياه والكهرباء بشكل دوري.

الوحدة السكنية لا يتم توريثها إلا في حالة وجود أطفال صغار أو أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة الوفاة.

رابط تسجيل الدخول في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

ويمكن تسجيل الدخول في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من خلال إتباع الخطوات التالية: