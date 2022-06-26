شروط تسهيل للتمويل الشخصي 1444.. وأهم المستندات المطلوبة

برنامج تسهيل للتمويل بالسعودية هو برنامج تم إطلاقه من قبل الشركة المتحدة لجميع الخدمات المالية، لكي يسمح للمواطنين بالحصول على تمويل خاص ولهذا البرنامج العديد من المزايا، لذلك العديد من المواطنين تقدم على هذا التمويل للاستفادة منه لأفضل الطرق كما أيضا هناك بعض الأوراق التي يجب توفيرها وسوف نشرح التفاصيل.

شروط تسهيل للتمويل الشخصي

لكي تستطيع الحصول على هذا التمويل هناك عدة شروط يجب توافرها منها:

يجب أن يكون راتب الشخص المتقدم للحصول علي التمويل اقل من 12 ألف ريال.

يكون عمرة من21 إلى 25 عام أما إذا كان عمر المتقدم من 25 إلى 60 عام فيجب أن يكون الراتب لا يقل 5 ألاف ريال.

يكون طالب التمويل يعمل في إحدى الجهات المعتمدة من برنامج تسهيل.

إذا كان المتقدم سعودي الجنسية فيجب أن يكون الراتب لا يقل عن 5 آلاف ريال أما إذا كان مقيم فقط بالمملكة فيجب أن يكون راتبة لا يقل عن 8 آلاف ريال.

يكون حاصل على العمل لمده سنة وهو الحد الأدنى للعمل للمقيمين.

مميزات برنامج تسهيل للتمويل

هذا التمويل يقدم العديد من المميزات للعملاء ومنها:

يقدم برنامج تسهيل للتمويل مبلغ يكون ضعف الراتب الأساسي. كما أن البرنامج يقدم العديد من المميزات من دون تحويل الراتب أو الحاجة للكفيل. يتميز البرنامج بإمكانية إنجاز المعاملات المختلفة بشكل سريع. كما أن برنامج تسهيل للتمويل تمكنك من سداد التمويل تسمح الشركة الخاصة بتسهيل علي فترات كبيرة وبشكل مريح و قد تصل هذه الفترة إلى عامان. من ضمن المزايا التي يتميز بها برنامج تسهيل هو أن جميع التمويلات والمعاملات للمتقدمين تتوافق مع الأحكام وأيضا مع الشريعة الإسلامية.

رقم شكاوي برنامج تسهيل التمويل

قدمت شركة تسهيل للتمويلات الخاصة عن رقم مجاني وموحد حتى تجد إجابة على جميع الاستفسارات، وأيضا الرد على الشكاوى والرقم هو 920004123.

الأوراق المطلوبة لتمويل تسهيل

حتي تتمكن من التقدم بطلب للحصول علي التمويل والتأكد من توافر جميع الشروط فيمكنك تقديم الأوراق التالية وهي: