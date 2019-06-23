الجوازات.. شروط تجديد الإقامة للوافدين 1440هـ والخطوات الكاملة للتجديد عبر موقع الجوازات

شروط تجديد الإقامة للوافدين 1440، قامت مصلحة الجوازات والهجرة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن خطوات وشروط تجديد الإقامة للمواطنين الوافدين للمملكة سواء مقيمين مرافقين أو عاملين، وذلك لرسوم العام الجديد 2019، ومن خلال هذا المقال سوف نرفق لكم الخطوات الكاملة لتجديد إقامة الوافدين بالمملكة.

خطوات تجديد الإقامة للوافدين

وقد جاءت خطوات تجديد الإقامة للوافدين بحسب ما أعلنتها ادارة الجوازات كالتالي:-

موقع وزارة الداخلية السعودي، واختيار الخدمات الإلكترونية، وثم خدمات الجوازات ثم تجديد إقامة المرافقين. القيام بتسجيل الدخول على، واختيار الخدمات الإلكترونية، وثم خدمات الجوازات ثم تجديد إقامة المرافقين. سيظهر على الشاشة نموذج المرافقين المطلوب ملئ بياناته. بعد التسجيل الإلكتروني يتم تسديد مصاريف تجديد الإقامة من خلال أي صراف آلي أو أقرب بنك. يتم مراجعة بيانات العامل من خلال الموقع الإلكتروني بعد سداد المصروفات الخاصة بالإقامة. إدخال البيانات الشخصية الخاصة بجواز السفر في المكان المخصص لها عند طلبها. ستظهر رسالة الموافقة على الشروط والأحكام أختر موافق، وبذلك يكون قد تمت عملية تجديد الإقامة بنجاح.

شروط تجديد الإقامة للوافدين

وقد جاءت شروط التجديد كالتالي:- سداد كافة المصروفات والمخالفات والتأمين الخاصة بمدة الإقامة للعامل في المملكة العربية السعودية، والتاكد من عدم وجود مستحقات لم يتم تسديدها.

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