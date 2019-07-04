شروط تجديد الإقامة في المملكة بعد انتهائها و كم غرامات الإقامة المنتهية

من أكثر ما يشغل بال المغتربين في المملكة هو الإقامة بكل ما يترتب عليها من شروط تجديد الإقامة وكذلك شروط تجديد الإقامة بعد انتهائها ومبلغ الغرامات التي يدفعها المغترب حال انتهت إقامته، اليوم نوضح لكم كل ما يلزم معرفته حول تجديد الإقامة في المملكة حتى لا يقع أحد منكم تحت المسائلة أو فرض العقوبات والغرامات لعدم العلم بالشروط الخاصة بتجديد الإقامة وشروط التجديد بعد انتهاء مدة الإقامة تابعونا في السطور التالية وأترك تعليق أسفل المقال إن كان لديكم أي من الاستفسارات حول موضوع المقال.

تجديد الإقامة في المملكة

لتجديد الإقامة شروط يجب توافرها ويجب الانتباه إلى موعد التجديد فيجب عليك أن تقوم بإجراءات كاملة قبل موعد انتهائها حتى لا تتعرض لعقوبات تصل إلى الغرامة والترحيل الفوري من الأراضي السعودية؛ لذا قم بتجديد إقامتك ودفع الرسوم السنوية قبل وقت كاف من الموعد المحدد.

عقوبات عدم تجديد الإقامة في موعدها

الترحيل الفوري لبدك وعدم السماح بالدخول إلى أراضي المملكة سوى بشروط معينه.

غرامة مالية قدرها خمسمئة ريال وتزداد قيمتها بحسب القوانين المنظمة.

حال عدم تجديد إلغاء تأشيرة الخروج والعودة تفرض غرامات قدرها 1000 ريال للمرة الأولى وإن تكرر الأمر من قبل المغترب فإن الغرامة للمرة الثانية 2000 ريال وإن تكرر فإن الغرامة للمرة الثالثة 3000 ريال.

شروط تجديد الإقامة بعد انتهائها

يجب أن لا يمر فترة العامين على الإقامة المنتهية حتى يتمكن صاحبها من التجديد والعمل مرة أخرى بدون قيود، تسديد غرامة تجديد الإقامة في حالة عدم خروج العامل أو التابعين بعد إصدار تأشيرة الخروج في تلك الحالة يجب التأكد من سريان موعد التأشيرة ويمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال موقع أبشر للجوازات والبدء في إجراءات تجديد الإقامة مرة أخرى بعد دفع رسوم المقابل المالي عن التابعين.

سوف نقوم بتحديث المقال تباعاً فور أي تغير يطرأ على تجديد الإقامة في المملكة شكراً للمتابعة.