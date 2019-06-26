شروط تأشيرة الخروج والعودة المفردة والمتعددة هي احد الأولويات للكثير من الأشخاص الوافدين والمقيمن في المملكة العربية السعودية ،وكثير من الأشخاص الذين يجبون شبكة الأنترنت بحثا عن ما هو الفرق بين تأشيرة الخروج والعودة المفردة والمتعددة والتي يتم منحها من قبل وزارة العمل السعودية لزائريها والمقيمين بها، وكذلك ما هي شروط الحصول على تأشيرة الخروج والعودة سواء المفردة أو المتعددة وسوف نشرح لكم في السطور التالية الخطوات والشروط التي يمكن أن تفرق بين تأشيرات الخروج والفرق بينهم وكيفية الحصول عليهم.

تأشيرة الخروج والعودة المفردة

تأشيرة الخروج والعودة المفردة هي التأشيرة التي تسمح للشخص بالسفر مرة واحدة فقط في مدة لا تزيد عن شهرين، ورسوم الحصول على تأشيرة الخروج والعودة المفردة هي 200 ريال سعودي وإذا رغب الشخص في تمديد شهر إضافي يقوم بدفع 100 ريال سعودي.

تأشيرة الخروج والعودة المتعددة

أما تأشيرة الخروج والعودة المتعددة فيقصد بها هي التأشيرة التي يتم منحها للشخص الوافد مرات متعددة من أجل الخروج والعودة بصورة مستمرة ولمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهنا يقوم الشخص بدفع رسوم حوالي 500 ريال سعودي، أما الشهر الإضافي فيقوم الشخص بدفع 200 ريال سعودي عنه.

وذلك إذا كان الشخص مقيم بمفرده أما إذا كان معه مجموعة من الأشخاص من أسرته يطلق عليهم التابعين وهنا يتم سداد مبلغ 100 ريال سعودي رسوم خروج لكل فرد عن كل شهر، وتقوم وزارة الخارجية بمناقشة قرار زيادة هذه الرسوم إلى 200 ريال سعودي.

شروط تأشيرة الخروج والعودة للأشخاص المقيمين بالسعودية

وتكون شروط أي من التأشيرات هو أمر هام لكل وافد حتى يتم كافة مطلباته بكل سهوله ويسر، وسوف نشرح لكم في الخطوات التالية شروط تأشيرة الخروج والعودة.

يجب أن يكون السجل الخاص بك نظيف ولا يوجد به أي من المخالفات.

يجب أن تقوم بملء النموذج الموجود على موقع الوزارة ويجب أن تكون المعلومات والبيانات صحيحة ويجب أن تكون نفس المعلومات الموجودة في جواز السفر.

بعد ذلك يتم طباعة النموذج ويتم وضع صورة شخصية عليه وبعد ذلك يتم ختمه من جهة العمل التي تعمل بها، ويجب مراعاة حضور صاحب العمل بعد القيام بعمل تفويض رسمي له.

بعد هذه الخطوة يتم التأكد من أن رخصة الإقامة وجواز السفر الخاص بك ساري المفعول، ويجب الحصول على موافقة صريحة وكتابية من صاحب العمل على منح تأشيرة الخروج والعودة عن طريق خطاب رسمي.

بعد ذلك يتم دفع الرسوم المطلوبة للحصول على تأشيرة الخروج والعودة وهي 500 ريال سعودي، أما الخطوة الأخيرة هي تسجيل البصمة.

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