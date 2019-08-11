بنك التسليف – شروط بنك التسليف الجديدة 1440

شروط بنك التسليف الجديد 1440 الذي وضعه بنك التنمية الاجتماعية المعروف سابقا باسم بنك التسليف والادخار لتقديم القروض الاجتماعية لدعم الأشخاص ذوي الدخل المنخفض لتحسين وضعهم المالي من أجل التعامل مع المعيشة، بالإضافة إلى تقديم القروض للحرفيين والشركات الصغيرة لرفع مستوي أعمالهم ورفع مستواهم، نرفق أليكم في الأسفل الوثائق المطلوب لطلب اعفاء بنك التسليف 1440.

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بنك التسليف

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية من خلال شروط بنك التسليف الجديد 1440 قروضا اجتماعيه متنوعة بما في ذلك قرض الأسرة وقرض الزواج وقرض الترميم ومن خلال القروض الاجتماعية يساهم البنك بأفراد المجتمع ذوي الدخل المنخفض في الواجبات والتزامات تجاه معاليهم، وقيمه القرض الاجتماعي ليكون الحد الأدنى من 60000 ريال سعودي والقروض الاجتماعية من بنك التسليف تكون بدون فائدة، بالإضافة إلى القروض المالية يقدم بنك التسليف والادخار دعما معنويا بدون مال من خلال بعض البرامج التي تروج لثقافة الادخار وتشجع ريادة الأعمال والمهن الصغيرة.

شروط بنك التسليف

يجب ان يكون عمر مقدم الطلب 25 سنه علي الأقل وليس أكثر من 55 سنه من العمر.

يجب ان يكون مقدم الطلب مواطنا سعوديا.

لا يملك مقدم الطلب اي مشروع للتمويل.

يجب ان يكون لدي مقدم الطلب حد ادني من الدخل 2,000 ريال سعودي.

يجب ان يكون مقدم الطلب متفرغا للعمل في المشروع.

يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول علي قرض عائلي.

يجب علي مقدم الطلب تقديم مشروع جديد.

يجب علي مقدمي الطلبات تقديم مشروع لا يزيد عن 8,000,000 ريال.

يجب علي مقدمي الطلبات ملء استمارات برنامج البنك الائتماني وإكمال عمليه التقديم

شروط بنك التسليف للكفيل

شروط الكفيل في بنك التسليف كما كل من يريد الحصول علي قرض زواج أو قرض الأسرة أو غيرها من القروض يجب أن يأتي بكفيل، وهناك العديد من الشروط لضامني بنك التسليف، وهذه الشروط تحمي حقوق الكفيل وحقوق الشخص المكفول، لذلك يجب عليك أن تري أهم شروط الكفيل في بنك التسليف،وسوف نرفق أليكم من خلال هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية أهم شروط الكفيل في بنك التسليف وهي كالتالي:

يجب أن يكون مواطن سعودي.

لا يجوز أن يكون ضامنا للبنك مع أي قرض آخر.

أن يكون منتظم في دفع ما اقترضه في الماضي من البنك.

تقديم الوثائق المطلوبة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

توفير الضمانات المطلوبة التي تحددها اللائحة.

ويعادل الاقتطاع الشهري من الراتب ثلث المرتب الصافي.

إلزام الضامن والمقترض علي حد سواء بالتوقيع علي فاتورة الدفع الكامل إذا كان الكفيل يعمل في القطاع الخاص ومسجلا في التامين الاجتماعي.

شروط قرض الترميم

نرفق أليكم أيضا عبر هذه المقال شروط قرض الترميم وهي كالتالي:

يلزم أن تتجاوز خمس أعوام على بناء العقار.

يلزم أن يكون عمر مقدم الطلب أكثر من 21 سنه ويلزم أن يكون العقار ملكا لمقدم الطلب.

إذا كانت مرهون لوكالة حكوميه ، يجب دفع الأقساط.

أن يكون مر ثمانية سنين على قرض الترميم الماضي لنفس المبنى.

يجب أن تمر سنتين إذا تم نقل الممتلكات إلى أحد الأقرباء.

بنك التسليف استعلام

يمكنك الاستفسار عن قرض بنك التسليف برقم الهوية من خلال الرابط التالي هنا بالإضافة إلى الشرح في الصورة التالية:

يمكنك أيضا معرفه تفاصيل قرض بنك التسليف من خلال الرابط التالي كما هو موضح في الشرح والصورة التالي:

اكتب رقم الهوية في المربع الأول.

اكتب كلمه المرور في المربع الثاني.

ثم انقر علي تسجيل الدخول.

يمكنك الاستفسار عن المبلغ المتبقي في بنك التسليف وهذا من خلال الرابط التالي هنا كما تظهر لك الصور التالية:

تظهر الصورة السابقة أيضا الوصول إلى حسابك.

اكتب رقم الهوية في المربع الأول.

اكتب كلمه المرور في المربع الثاني.

ثم انقر علي تسجيل الدخول.

ستري الصورة السابقة.

ثم انقر علي مربع اختار كما يظهر في الصورة السابقة.

سوف تري لوحه توجد به كل تفاصيل القرض.

طريقة التسجيل في بنك التسليف والادخار

وبطريقة بسيطه يمكن إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لبنك التسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) أن تقوم بتسجيل دخول إلى حسابك لتتمكن من الاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدمها البنك

يمكن تسجيل الدخول لبنك التسليف من خلال رابط طريقة التسجيل في بنك التسليف والادخار ، عبر البوابة الإلكترونية، ومن ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، مكان إصدار الهوية الوطنية، وأخيراً كتابة الرمز المرئي، وأخيراً الضغط على زر موافق.

رقم بنك التسليف المجاني

خطوه الاستعلام عن بياناتك من رقم بنك التسليف المجاني سهله، حيث يتم أخذ رقم الهوية والتحقق منه ورقم الحساب البنكي الذي سيتم الاستفسار عنه، أن هذه الخدمة جاءت إلى جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية لتوفير الجهد والوقت للمواطن وليس لإنقاص اي وقت من المواطن في حاجه إلى الذهاب إلى أي بنك التسليف، نرفق أليكم الآن جدول به رقم بنك التسليف المجاني لجميع فروع بنك التسليف في المملكة العربية السعودية:

رقم لإدارة العامة

0112746444 فرع جدة

0126688060 فرع مكة المكرمة

0125765357 فرع الأحساء

0135830306 فرع الطائف

0127375688 فرع الرياض

0112093790 فرع الدمام

0138315875 فرع المدينة المنورة

0148490713 فرع خميس مشيط

0172354306

أعفاء بنك التسليف 1440

من أجل التغلب علي عمليه طلب أعفاء بنك التسليف 1440 بنك التنمية الاجتماعية، وضمان تقديم الطلب بطريقه متكاملة، هناك العديد من الوثائق المطلوبة كمرفق أساسي لطلب أعفاء بنك التسليف 1440 وهي علي النحو التالي:

مذكره تفسيريه مفصله بشان الظروف المالية والمعيشية الصعبة لمقدم الطلب.

ويجب ان يتضمن الطلب نسخا من الهوية الوطنية.

ارفق البطاقة بالعائلة.

إرفاق نسخ من التقارير الطبية لمقدم الطلب.

ومن ثم التوقيع علي الطلب بهويه مقدم الطلب والتأكد من إرساله إلى البنك السعودي للتسليف.

وبعد الانتهاء من جميع الوثائق، يقدم الطلب إلى الديوان الملكي بالبريد.

إخلاء طرف بنك التسليف

إخلاء طرف بنك التسليف، اذا كنت تريد معرفة ما هي المبالغ المتبقية عليك أو الزائدة في حسابك ، وجميع المستحقات المادية بينك وبين البنك يمكنك الاستفادة من خدمة التحقق من اخلاء الطرف ، ويمكنك اتمام هذا الاجراء من خلال الدخول على الموقع الرسمي لبنك التسليف على شبكة الأنترنت ، والدخول إلى حسابك و الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بحركات السحب والإيداع الخاصة بحسابك ، كما يمكنك طباعة نموذج من اخلاء الطرف لتقديمه إلى أحد المصالح التي تود التأكد من أنه ليس عليك أية مستحقات مادية للبنك.

نموذج كفالة بنك التسليف

كما أتاح بنك التسليف نظام الكفيل ، أي أنه لأي شخص يود أن يأخذ قرض من بنك التسليف فإن عليه أن يأتي بكفيل ( ضامن ) يكون بمثابة الوسيط بينه وبينم البنك ، وشروط كفالة شخص في بنك التسليف يمكن إجمالها كالآتي :

يحق للموظف الحكومي الاقتراض وكفالة شخص أو شخصين على أن لا يتجاوز مجموع الاقساط ثلث راتبه ( 33% من الراتب ) .

إذا أراد الشخص أن يكفل قرض بنك التنمية الاجتماعية لا بد أن لا يكون لديه التزامات مادية أخرى ، حيث إانه في حالة التقصير في السداد من قبل المقترض يتم النظر الى التزامات الكفيل وليس المقترض لأن الكفيل هو الضامن:

في حال كونك موظف حكومي لا يتم قبول كفيل لك وإنما تكفلك جهة عملك فقط ، أما اذا كنت موظف قطاع خاص فيلزم إحضار كفيل .

في حال كونك متقاعد مدني فيكون التقديم على قرض بدون كفيل ، وللمتقاعد العسكري لا بد من كفيل.

وعند تأخر المقترض عن السداد لمدة شهر ( 30 يوم ) من تاريخ استحقاق القسط يتم الرفع لجهة عمل الكفيل ليتم الحسم من في الأمر من خلال خطاب رسمي يتم توجيهه لجهة العمل.