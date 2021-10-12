شروط الماجستير والدكتوراة في جامعة الملك سعود

تتيج جامعة الملك سعود الموجودة بالمملكة العربية السعودية فرصة عمل ماجستير ودكتوراة في كافة التخصصات بعد التخرج من الجامعة نفسها أو من جامعات أخرى معترف بها، وذلك لتشجيع المواطنين والمقيمين بالمملكة على التعليم وتطوير أنفسهم والدخول في مجال التدريس بالجامعة، ولكن في الوقت ذاته، وضعت عدة شروط يجب توافرها في الشخص المتقدم، مثل أنه يجب أن يكون حسن السير والسلوك وليس متهمًا في قضية جنائية وضرورة تقديم موافقة جهة العمل على استكمال الدراسات العليا في الجامعة إذا كان المتقدم موظف، إضافة إلى شروط أخرى سنوضحها في السطور التالية.

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شروط الماجستير في جامعة الملك سعود

يجب أن يكون المتقدم سعودي، وفي حالة تقدم غير السعودي، يجب أن يكون حاصلًا على منحة للدراسات العليا.

حصول المتقدم على شهادة جامعية من جامعة الملك سعود أو جامعة أخرى معتمدة داخل المملكة، سواء حكومية أو أهلية.

تقديم تزكيتين من قبل أساتذة سبق لهم التدريس له في مرحلة الجامعة، سواء الملك سعود أو جامعة أخرى معترف بها.

موافقة جهة العمل على تسجيل الموظف في الدراسات العليا وتقديم ما يثبت ذلك.

بعض الأقسام تشترط ضرورة اجتياز عدد من المقررات التكميلية قبل قبول المتقدم بمرحلة الماجستير.

الحصول على 70% كحد أدنى في اختبار القدرات، وهذا الشرط لا يطبق على التابعين للتعليم الطبي والمنح الخارجية.

تشترط بعض الكليات ضرورة حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس بنظام الانتظام وليس الانتساب.

الحصول على تقدير لا يقل عن جيد جدًا في البكالوريوس عند التقدم لأحد أقسام الآداب بالجامعة.

النجاح في اختبار “الآيلتس” عند عمل ماجستير في الأدب الإنجليزي.

شروط الدكتوراة بجامعة الملك سعود