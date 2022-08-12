شروط القرض العقاري المدعوم الراجحي 1444.. والبنك السعودي الاستثماري

العديد يحتاج القرض العقاري المدعوم حتى يستطيعوا البدء في المشاريع الخاصة بهم، وفى بعض الأحيان قد لا تتوفر لديهم كل هذه الأموال فيلجأوا للقروض وهذا تحديداً ما تم توفيره في المملكة العربية السعودية، حيث توفر قرض يسمى القرض العقاري المدعوم وهو عباره عن تمويل إسكاني وتصل فوائده إلى 50 ألف ريال سعودي والميزة في هذا القرض أنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتناول المقال الشروط الواجب توافرها حتى يتم الحصول على هذا القرض.

شروط القرض العقاري المدعوم من الراجحي

إذا أردت الحصول على قرض من البنك الراجحي فيجب أن تتوفر لديك الشروط الآتية وهى:

يجب على من يرغب بالتقديم ألا يزيد عمره عن 30 عام ويكون من ضمن قائمة المستفيدين من الدعم السكنى في صندوق التنمية العقارية.

يجب أن يكون المتقدم من عملاء تحويل الراتب.

أن يكون ممن ينطبق عليهم شروط تمويل الإسكان.

إذا كان المتقدم سيدة أو رجل فيجب أن يكونوا سعودي الجنسية.

شروط القرض العقاري المدعوم البنك السعودي الاستثماري

يجب أن تتوافر لديك الشروط الآتية حتى تستطيع الحصول على قرض من البنك السعودي الاستثماري وهى:

يجب أن يكون المتقدم مما ينطبق عليهم شروط تمويل الإسكان.

يجب أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون موظفاً في القطاع العسكري أو القطاع الحكومي أو الخاص أو قطاع شبه الحكومي أو في الجهات المعتمدة لدى البنك.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام وألا يزيد عن 70 عام.

يجب أن يكون المتقدم ممن تتضمنهم قائمة المستفيدين من الدعم السكنى في صندوق التنمية العقارية.

شروط القرض العقاري المدعوم بنك البلاد

يمكنك الحصول على القرض منه إذا توافرت بك الشروط الآتية وهى:

يجب على المتقدم ألا يزيد عمره عن 70 عام وذلك من تاريخ آخر دفعة من القسط الشهرى. يجب أن يكون من ضمن المستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية. يجب أن يكون العقار المراد دعمه ليس من ضمن المخططات المعتمدة أو حتى داخل حدود النطاق العمراني. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام من ضمن الشروط أيضا ألا يكون صافى راتب المتقدم 3000 ريال سعودي. يجب أن يكون لديه حساب سارى في البن .

وهناك تساءل فيما يخص شروط محددة على النساء لهذا القرض، حيث يمكن للنساء الحصول على القرض العقاري المدعوم وفقاً لبعض الشروط وهى ألا يكون عمر المتقدمة أقل من 21 عام ويجب أن تكون سعودية الجنسية ويجب أن يكون لديها دخل ثابت لا يقل عن 5000 ريال.