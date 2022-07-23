شروط القبول في جامعة الملك عبد العزيز 1444.. وآلية التسجيل

جامعة الملك عبد العزيز هي واحده من أكبر الجامعات الموجودة فىي المملكة العربية السعودية، وهى تقدم تعليم عالى وما يميز هذه الجامعة أنها تقدم العديد من التخصصات في المجالات المختلفة، بجانب أنه يوجد بها تخصصات غير موجوده في باقي الجامعات الأخرى ومع بداية العام الدراسي الجديد لكل سنه دراسية تقوم كل مؤسسة تعليمية بوضع بعض شروط القبول بهذه المؤسسة وبعض المعايير الذي يجب أن تتوفر على من يريد الالتحاق بتلك المؤسسة كما أيضا تم وضع رابط معين للتسجيل وسوف نشرح بالتفاصيل كاملة.

طريقة التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز

يعض التأكد من توفير كافة الشروط التي سبق وشرحنها، الآن يمكنك التسجيل بكل سهولة ويمكن التسجيل في الجامعة بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات الآتية وهى:

أولا يجب الدخول على بوابة القبول الإلكتروني لموقع الجامعة الملك عبد العزيز الرسمي المباشر. ثم قم بإنشاء حساب جديد على هذه المنصة الإلكترونية. ثم كتابة كافة البيانات الخاصة بالمتقدم سواء كانت بيانات أكاديمية أو شخصية أو دراسة. إن لم يتوفر شهادة الثانوية أو درجة القياس فيمكن اجتياز هذه الخطوة على أن يتم إضافة تلك الشهادات في التقديم فيما بعد ولكن خلال موعد التسجيل وقبل أن يتم تأكيد الطلب. ثم ترتيب رغبات المتقدم حسب أولوياته ثم رفع كافة المستندات المطلوبة ويجب أن تكون أصل المستندات ليس صوره منها. ثم النقر على تأكيد الطلب فبهذه الخطوة ينتقل الملف مباشرة إلى الجامعة ثم استكمال إجراءات الطلب ويمكن للطالب متابعة طلبه من وقت للآخر من خلال بوابة عزز والتأكد أيضاً من إتمام كافة المراحل إلى أن تصدر البطاقة الجامعية.

شروط القبول في جامعة الملك عبد العزيز 1444

وضعت الجامعة بعض الشروط التي يجب أن تتوفر على من يرغب بالالتحاق بها وجاءت تلك الشروط على النحو الآتي:

إذا كان المتقدم يعمل في وظيفة ما فيجب أن يحصل منها على موافقة بالالتحاق بالجامعة. يجب أن يكون حامل للجنسية السعودية أو أم لابن سعودي أو من أم سعودية. يجب الالتزام بمدة صلاحية درجات القدرات والتحصيلي وهى ما يحدده المركز بالوطني للقياس الخاص بوزارة التعليم. إذا كانت المتقدمة طالبة فيجب أن تكون حاصله على درجة اختبار القدرات والتحصيلي لمجموعة من المسارات مثل إداري (نسائي وقبول مباشر صحي وعلمي). يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل تلك الشهادة سواء من خارج المملكة أو من داخلها مع العلم بأن الجامعة لا تقبل أي طالب قد سحب ملفه من الجامعة أو من أي جهة تعليمية أخرى بعد تاريخ 22/12/1443 ه‍. إذا كان الطالب سوف يلتحق بكليات إنسانية أو إدارية فيجب أن يكون قد حصل على اختبار القدرات لكن إذا كان سوف يدرس في المسار العلمي والمسار الصحي وكليات القبول المباشر البيئية فيجب أن يكون حاصل على اختبار القدرات والتحصيلي أيضاً. يجب أن تتطابق المستندات المرفقة في التسجيل مع البيانات المدخلة إلكترونيا.

طرق التواصل مع جامعة الملك عبد العزيز

قامت الجامعة بتوفير عدة طرق ليتم التواصل معها حتى تسهل على المواطنين طرق التواصل للاستفسار وتلقى الشكاوى أيضاً وهذه هي طرق التواصل معها :