شروط القبول بجامعة تبوك لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام 1444

منذ أن أعلنت جامعة تبوك، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء 20 يوليو 2022، مواعيد القبول في إحدى الجامعات لشهادتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط ​​لعام 1444، وهناك الكثير ممن يبحثون عن القبول العام وفق الضوابط التي وضعتها الجامعة لقبول التسجيل، كما أعلنت الجامعة الاختصاصات المطلوبة، ومنها كلية الطب والجراحة والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض وكليتي الهندسة وإدارة الأعمال وكلية الآداب بجامعة تبوك، وقد نوهت إدارة الجامعة عن طريقة التقديم، وهو إلكتروني وتتم مراجعة الطلبات لمدة 7 أيام ومن ثم يتم إعلان نتائج القبول.

شروط القبول بجامعة تبوك لمرحلة البكالوريوس والدبلوم المتوسط ​​لعام 1444

أوضحت جامعة تبوك، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، شروط القبول العامة وضوابط التقديم للجامعة، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها شريطة أن تكون معادلة الشهادة الثانوية العامة صادرة عن لجنة معادلة الشهادة بوزارة التربية والتعليم إذا كانت الشهادة من خارج المملكة.

شرط اعتماد المدرسة الثانوية نظام الانتظام.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة.

يشترط ألا تكون قد انقضت 5 سنوات منذ الحصول على شهادة الثانوية العامة.

أن لا تقل نسبة النجاح في القدرات العامة عن 50 ٪، وأن لا تقل اختبارات التحصيل الدراسي عن 50 ٪.

يشترط عدم مشاركة المتقدم في برامج جامعة تبوك قبل 4 فصول دراسية كحد أقصى.

ألا يكون الطالب قد فصل من الجامعة بفصل تأديبي أو أكاديمي.

يشترط ألا يكون الطالب مسجلاً في إحدى الجامعات في التخصص الذي يتقدم إليه.

سيتم التقديم في جامعة تبوك للحصول على درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط ​​إِلِكْتِرُونِيًّا. يتحمل الطالب مسؤولية صحة البيانات التي تم تسجيلها.

سيكون الطلب إِلِكْتِرُونِيًّا أيضًا، ويجب تحميل المستندات والأوراق والشهادات المطلوبة.

آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط ​​بجامعة تبوك لعام 1444

كما حددت منصة اعتماد موعد التقديم إلى جامعة تبوك للحصول على البكالوريوس والدبلوم المتوسط ​​، حيث إنه سيبدأ يوم الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 الموافق 27 يوليو 2022، وسيستمر باب التسجيل مفتوحا لمدة 7 أيام حتى يوم الثلاثاء 4 محرم 1444 الموافق 2 أغسطس 2022، وستستمر عملية مراجعة الطلب سبعة أيام، وسيتم إعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء 11 محرم 1444 الموافق 9 أغسطس 2022 م.

كما حددت جامعة تبوك طريقة التقديم بالجامعة لشهادتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط ​​للعام 1444، وستكون إِلِكْتِرُونِيًّا عبر منصة اعتماد للتسجيل والتقديم.

الاختصاصات المطلوبة لجامعة تبوك لعام 1444

حددت جامعة تبوك التخصصات الجديدة المطلوبة في فروع الجامعة وهي: