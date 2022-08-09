شروط القبول بالجامعة السعودية الإلكترونية… الرسوم المقررة وخطوات التسجيل

أعلنت الجامعة السُّعُودية الإلكترونية عن نتائج الطلاب المقبولين في الدفعة الأولى رسمياً، بالقبول المبدئي، وذلك لكل من تقدم بعمل اختبارات الجامعة الإلكترونية الشهر الماضي وتم رفعها على بوابة القبول الموحد مع العديد من الجامعات داخل المملكة العربية السُّعُودية.

رسوم الجامعة السُّعُودية الإلكترونية

أعلنت الجامعة السُّعُودية الإلكترونية عن رسوم الساعة الدراسية داخل الجامعة، وقيمتها 265 ريال سعودي للساعة الأكاديمية الواحدة.

خطوات تسديد الرسوم الخاصة بالجامعة السُّعُودية الإلكترونية

1/ الدخول علي موقع الجامعة الإلكتروني الرسمي من هنــــــــــا

2/ اضغط علي قائمة “طلبات التسجيل” من الصفحة الرئيسة.

3/ لا تنسي بعد تسجيل البيانات المطلوبة إرفاق رَقْم هاتف خاص بك.

4/ اضغط “تسجيل الطلب” وانتظر رسالة التأكيد الذي ستصلك على هاتفك.

5/ سجل رسالة التأكيد، وسوف تظهر بعدها صفحة سداد رسوم الجامعة السُّعُودية الإلكترونية.

6/ اختر نوع البطاقة الخاصة بسداد الرسوم.

7/ اضغط على تسجيل البيانات بعد التأكد منها.

شروط القبول في الجامعة السُّعُودية الإلكترونية

1ـ أول شرط التحاق بالجامعة السُّعُودية الإلكترونية، الحصول علي شهادة الثانوية العامة.

2ـ اجتياز وعمل اختبار القدرات الخاصة بالجامعة السُّعُودية الإلكترونية.

3ـ اجتياز الامتحان التحصيلي الاستثنائي.

4ـ أن يكون الوالدين سعودي الجنسية.

5ـ حسن سلوك الطالب.

6ـ عدم التحاق الطالب بأي كُلْيَة أخري.

الكليات المتاحة داخل الجامعة السُّعُودية الإلكترونية

ـ كُلْيَة العلوم الإدارية والمالية.

ـ كُلْيَة الحاسبات والمعلومات.

ـ كُلْيَة العلوم الصحية.

ـ كُلْيَة العلوم والدراسات النظرية.

الجامعة السُّعُودية الإلكترونية هي مؤسسة جامعية حكومية سُعُودية تمثل أحد أنماط التعليم العالي وَتُوفر بيئة قائمة على تقنيات المعلومات والاتصالات والتعلم الإلكتروني والتعليم المدمج، وتمنح الجامعة شهادات البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة لتقديم دورات في التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة.

تأسست الجامعة السُّعُودية الإلكترونية في 8 أكتوبر 2011، بالرياض، وأسسها الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.