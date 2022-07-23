شروط القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية بمدينة الرياض 1444
تم فتح باب التقديم على القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية بمدية الرياض بدايةً من اليوم الجمعة 22 من يوليو 2022، وللتقديم في القبول الإلكتروني الموحد للطلاب بالكليات التقني بالرياض، في السطور التالي نوضح تفاصيل شروط القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية بمدينة الرياض 1444.
موعد التقديم على القبول الإلكتروني الموحد للطلاب
من المقرر أن يتم الاستمرار في التقديم على بوابة القبول الموحد للطلاب بمنطقة الرياض لجامعات الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية والملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية وشقراء والأمير سطام بن عبد العزيز والمجمعة، بالإضافة إلى الكليات التقنية بمنطقة الرياض حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 من يوليو في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
📍 (هام للطلاب)
يسرنا الإعلان عن إتاحة التقديم للقبول للعام الجامعي ١٤٤٤ هـ من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب بمنطقة الرياض: https://t.co/3njvPze5aZ
ويمكنكم الاطلاع على التخصصات المتاحة بالجامعة على الرابط : https://t.co/d0y5XXzkwN
مع دعواتنا للجميع بالتوفيق
— عمادة القبول والتسجيل (@ksu_dar) July 21, 2022
موعد فتح باب القبول الإلكتروني الموحد للطالبات
يتم فتح باب التقديم عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بالكليات التقنية في الرياض والجامعات الحكومية بدايةً من يوم الغد السبت وحتى يوم الخميس المقبل في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
كما تشتمل بوابة القبول الموحد للطالبات بمنطقة الرياض ما يلي:
- جامعة الإمام محمد بن سعودي الإسلامية.
- جامعة الملك سعود.
- وجامعة الأميرة نورة.
- جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.
- الكلية التقنية.
كما أكدت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد على كل من الطلاب والطالبات للاطلاع على تفاصيل الجدول الزمني والاطلاع على شروط القبول والتخصصات المتاحة من خلال بوابة القبول الموحد للطلاب، وبوابة القبول الموحد للطالبات.
شروط القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات
للقبول الإلكتروني الموحد سواء للطلاب أو الطالبات يجب أن تتوفر الشروط التالية:
- في حالة كان المتقدم للقبول الإلكتروني الموحد بالجامعات الحكومية والكليات التقنية قيد بالفعل في احدى الجامعات أو بكلية تقنية، أن يقوم بالانسحاب من الجامعة الملتحق بها.
- لا يمكن للطالب المفصول من احدى الجامعات لأسباب تعليمية أن يقوم بإعادة التقديم لنفس الجامعة المفصول منها، على أن يقوم بالتقدم للقبول في أي جامعة أخرى.
- غير مسموح بقبول أو تحويل الطالب من أي جامعة أو من الكلية التقنية إذا كان مفصولًا لأسباب تأديبية.
- لا يسمح بقبول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والتي مدى عليها مدة أكثر من 5 سنوات.