تم فتح باب التقديم على القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية بمدية الرياض بدايةً من اليوم الجمعة 22 من يوليو 2022، وللتقديم في القبول الإلكتروني الموحد للطلاب بالكليات التقني بالرياض، في السطور التالي نوضح تفاصيل شروط القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية بمدينة الرياض 1444.

موعد التقديم على القبول الإلكتروني الموحد للطلاب

من المقرر أن يتم الاستمرار في التقديم على بوابة القبول الموحد للطلاب بمنطقة الرياض لجامعات الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية والملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية وشقراء والأمير سطام بن عبد العزيز والمجمعة، بالإضافة إلى الكليات التقنية بمنطقة الرياض حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 من يوليو في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

📍 (هام للطلاب)

يسرنا الإعلان عن إتاحة التقديم للقبول للعام الجامعي ١٤٤٤ هـ من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب بمنطقة الرياض: https://t.co/3njvPze5aZ

ويمكنكم الاطلاع على التخصصات المتاحة بالجامعة على الرابط : https://t.co/d0y5XXzkwN

مع دعواتنا للجميع بالتوفيق — عمادة القبول والتسجيل (@ksu_dar) July 21, 2022

موعد فتح باب القبول الإلكتروني الموحد للطالبات

يتم فتح باب التقديم عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بالكليات التقنية في الرياض والجامعات الحكومية بدايةً من يوم الغد السبت وحتى يوم الخميس المقبل في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

كما تشتمل بوابة القبول الموحد للطالبات بمنطقة الرياض ما يلي:

جامعة الإمام محمد بن سعودي الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

وجامعة الأميرة نورة.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

الكلية التقنية.

كما أكدت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد على كل من الطلاب والطالبات للاطلاع على تفاصيل الجدول الزمني والاطلاع على شروط القبول والتخصصات المتاحة من خلال بوابة القبول الموحد للطلاب، وبوابة القبول الموحد للطالبات.

شروط القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات

للقبول الإلكتروني الموحد سواء للطلاب أو الطالبات يجب أن تتوفر الشروط التالية: