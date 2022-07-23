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شروط القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية بمدينة الرياض 1444

mai saleh 3

تم فتح باب التقديم على القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية بمدية الرياض بدايةً من اليوم الجمعة 22 من يوليو 2022، وللتقديم في القبول الإلكتروني الموحد للطلاب بالكليات التقني بالرياض، في السطور التالي نوضح تفاصيل شروط القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية بمدينة الرياض 1444.

شروط القبول الإلكتروني الموحد للجامعات

موعد التقديم على القبول الإلكتروني الموحد للطلاب

من المقرر أن يتم الاستمرار في التقديم على بوابة القبول الموحد للطلاب بمنطقة الرياض لجامعات الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية والملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية وشقراء والأمير سطام بن عبد العزيز والمجمعة، بالإضافة إلى الكليات التقنية بمنطقة الرياض حتى  يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 من يوليو في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

موعد فتح باب القبول الإلكتروني الموحد للطالبات

يتم فتح باب التقديم عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بالكليات التقنية في الرياض والجامعات الحكومية بدايةً من يوم الغد السبت وحتى يوم الخميس المقبل في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

كما تشتمل بوابة القبول الموحد للطالبات بمنطقة الرياض ما يلي:

  • جامعة الإمام محمد بن سعودي الإسلامية.
  • جامعة الملك سعود.
  • وجامعة الأميرة نورة.
  • جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.
  • الكلية التقنية.

كما أكدت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد على كل من الطلاب والطالبات للاطلاع على تفاصيل الجدول الزمني والاطلاع على شروط القبول والتخصصات المتاحة من خلال بوابة القبول الموحد للطلاب، وبوابة القبول الموحد للطالبات.

شروط القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات

للقبول الإلكتروني الموحد سواء للطلاب أو الطالبات يجب أن تتوفر الشروط التالية:

  • في حالة كان المتقدم للقبول الإلكتروني الموحد بالجامعات الحكومية والكليات التقنية قيد بالفعل في احدى الجامعات أو بكلية تقنية، أن يقوم بالانسحاب من الجامعة الملتحق بها.
  • لا يمكن للطالب المفصول من احدى الجامعات لأسباب تعليمية أن يقوم بإعادة التقديم لنفس الجامعة المفصول منها، على أن يقوم بالتقدم للقبول في أي جامعة أخرى.
  • غير مسموح بقبول أو تحويل الطالب من أي جامعة أو من الكلية التقنية إذا كان مفصولًا لأسباب تأديبية.
  • لا يسمح بقبول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والتي مدى عليها مدة أكثر من 5 سنوات.
mai saleh 3

حاصلة على بكالوريوس هندسة وأهوى القراءة والكتابة والتدوين، وأحب المطالعة، استمتعت بالكتابة في العديد من المواقع البحثية والإخبارية على حدٍ سواء وأسعى دائماً لتعلم كل جديد.


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