شروط العفو الملكي رمضان 1444 للمساجين ومن هي الفئات الغير مشمولة في القرار

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز قرار بالعفو الملكي عن بعض الفئات من المساجين والذين تنطبق عليهم الشروط، وجاء هذا القرار بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وسوف نتعرف على شروط العفو الملكي رمضان 1444 والفئات المستثناة من القرار.

شروط إعفاء المساجين في رمضان 1444

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارًا أدخل السعادة والسرور في نفس فئة كبيرة من المواطنين والذين لديهم أقارب داخل السجون السعودية، وذلك بالعفو عن مجموعة من السجناء بمناسبة شهر رمضان وفقًا للشروط الآتية:

ألا يكون السجين من الفئة المحظورة.

يشترط أن يمتاز السجين بحسن السيرة والسلوك طيلة قضاء فترة العقوبة.

يجب أن يقر السجين بتعلم الخطأ والندم وعدم النية بتكرار هذا الأمر مرة ثانية.

يجب ألا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عام.

يشمل هذا القرار السجين الذي قضى نصف عقوبته على الأقل.

يشمل قرار العفو الملكي الجديد كافة السجناء المدانين بتهم وجرائم أمن المعلومات.

يذكر أنه في حالة الإفراج عن السجين سوف يتم وضعه تحت المراقبة من قبل الأجهزة المختصة حتى يتم التأكد من سلوكه وعدم تكرار الأخطاء مرة ثانية.

كيف يمكن تقديم طلب العفو الملكي عن السجناء

بعد أن تعرفنا على شروط العفو الملكي 1444 سوف نخبرك حول كيفية تقديم طلب العفو إلكترونيًا عن طريق إتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية .

سجل الدخول إلى الحساب الخاص بك ثم انقر على طلب عفو ملكي من خلال القائمة.

سجل كافة المعلومات والبيانات المطلوب إدخالها بصورة صحيحة.

قم برفع كافة الأوراق ومراجعة البيانات والنقر على تسجيل.

من هي الفئات المستثناة من العفو

أوضحت الجهات المختصة في بيانها بأن هناك مجموعة من المساجين غير مشمولين بقرار العفو في رمضان 1444 وهم: