شروط العفو الملكي رمضان 1443 واسماء المشمولين بالعفو

خلال الساعات الماضية، تم الاعلان عن شروط العفو الملكي رمضان 1443 بشكل رسمي، ويعتبر العفو الملكي هو المعتاد سنويا خلال شهر رمضان الكريم، والهدف منه لم شمل الأسر السعودية مع أفرادها المسجونين في القضايا التي يشملها العفو والقضايا البسيطة التي ترتبط بحقوق الآخرين، من أجل ادخال السعادة على قلوبهم.

شروط العفو الملكي رمضان 1443

هذا وقد جائت شروط العفو الملكر لشهر رمضان 1443 كما يلي:

أن يكون المسجون قضى نصف مدة الحكم.

أن يمضي السجين على تعهد يفيد بعدم عودته لارتكاب الجرائم مرة أخرى.

أن يكون السجين يتمتع بسمعة طيبة طيلة فترة سجنه، ولم يقوم بأي شغب.

أن تكون القضية المحكوم عليها فيها من القضايا التي يشملها العفو الملكي.

استيفاء كافة اجراءات الرقابة الشرطية خلال الفترة اللاحقة للعفو.

اقتناع السجين بأن يكون سلوكه حسن بعد العفو عنه.

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اسماء المشمولين بالعفو الملكي رمضان 1443

وللاستعلام عن اسماء المشمولين بالعفو الملكي رمضان 1443 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع المديرية العامة للسجون.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

قم بالضغط على “الاستعلام عن معاملة السجناء”.

حدد نوع المعاملة من الخيارات المتاحة أمامك.

ستظهر لك كافة المعلومات حول السجين، وهل هو مشمول بالعفو أم لا.

طريقة التقدم بطلب الحصول على العفو الملكي 1443

ويمكن لأي فرد تربطه صلة قرابة بالسجين التقدم للحصول بطلب الافراج عنه وشموله بالعفو الملكي عبر منصة ابشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية: