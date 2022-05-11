شروط العفو الملكي السعودي الجديد 1443 والقضايا المستثناة من العفو الملكي وطريقة التقديم في العفو

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين خلال الساعات القليلة الماضية عن شروط العفو الملكي السعودي الجديد 1443، وهذا بعد أن أعلنت المديرية العامة للسجون السعودية عن تنفيذ قرار العفو الملكي للسجناء المحكومين عليهم بالسجن في قضايا مختلفة وصدر هذا القرار من خادم الحرمين الأمير سليمان بن عبد العزيز ويتم هذا العفو كل عام وهذا بغرض تحسين سلوك السجناء وتوفير فرص ثانية للسجناء للإصلاح، ولذلك بدأ عدد كبير جداً من أسر السجناء بالبحث عن شروط العفو الملكي وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

شروط العفو الملكي السعودي الجديد 1443

لقد أعلنت المديرية العامة للسجون عن شروط العفو الملكي السعودي وهي:

يشترط أن يكون السجين حسن السيرة والسلوك.

التعهد بعدم العودة إلى ارتكاب الجرائم مرة أخرى.

أن يوافق السجين على مراقبة الشرطة له لفترة للتأكد من عدم عودة السجين لارتكاب الجرائم.

يشترط أن يقضي السجين نصف مدة العقوبة.

الالتزام بكافة القوانين الحكومية.

يتم تطبيق العفو على السجناء الذين يعانون من الإعاقة الذين تجاوزوا 60 عام.

السجناء الذين لم يكتمل عمرهم 18 عام.

قضايا الغش والتستر التجاري الذين تجاوز ربع المدة.

المحكوم عليهم بقضايا تهريب المخدرات للمرة الأولى بشرط قضاء نصف المدة.

القضايا المتعلقة بعقوق الوالدين.

يطبق العفو الملكي للقتل شبه العمد بشرط قضاء نصف المدة و موافقة أهل القتيل.

قضايا السرقة بشرط قضاء ربع المدة.

إعفاء السجناء الذين تجاوز عمرهم 50 عام.

جرائم التزوير ولكن يستثنى من ذلك تزوير الوثائق الرسمية.

ما هي القضايا المستثناة من العفو الملكي

هناك بعض الجرائم و القضايا التي لا يشملها العفو الملكي وهم:

القضايا التي تتعلق بالإساءة بالذات الأهلية و الأنبياء.

كافة القضايا التي تهدد الأمن العام.

قضايا تعذيب الأطفال و الاختطاف.

القضايا الخاصة بالفساد المالي و الإداري.

قضايا انتحال شخصية رجال السلطة العامة.

جرائم القتل العمد، والاتجار بالبشر.

القضايا الخاصة بالسحر و الشعوذة.

جرائم تهريب الأشخاص.

قضايا النصب والاحتيال.

جرائم المتفجرات والمفرقعات.

خطوات تقديم العفو الملكي السعودي